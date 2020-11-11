ДПСУ: бойовики блокують пропуск людей на більшості дорожніх коридорів

Станом на ранок 11 листопада всі контрольні пункти в’їзду та виїзду на лінії розмежування на Донбасі працюють, на деяких бойовики блокують рух. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Сьогодні з 08.00 всі контрольні пункти в’їзду – виїзду на лінії розмежування розпочали свою роботу. Станом на 10.00 співробітники Держприкордонслужби України оформили: в КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України – 131 особу, на вихід – 66 осіб; в КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ оформлено 5 громадян та 5 транспортних засобів. А в КПВВ «Золоте» – 1 особа та в КПВВ «Щастя» – 1 особа, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади. В КПВВ «Гнутове», «Мар’їнка» та «Майорське» громадяни для перетину лінії розмежування не прибували», – мовиться у повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що напередодні було відновлено роботу усіх КПВВ на Донбасі. Вони працюють з 8:00 до 16:00, але «фактичний пропуск на більшості дорожніх коридорів заблокований проросійськими бойовиками».

10 листопада Україна відкрила всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі для пішоходів та автомобілів. Зокрема, з українського боку запрацювали два нові КПВВ у Луганській області – «Щастя» та «Золоте».

Заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода) розповів, що нові пункти пропуску відкрили на виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччині в Парижі в грудні 2019 року, «коли питання коронавірусу ще не було на часі».

КПВВ були закриті на лінії розмежування з 15 жовтня через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.