Тіло гірника виявили під завалами на шахті в окупованому Донецьку

Окупаційна адміністрація ОРДО повідомляє, що вночі виявили тіло одного з шахтарів, які перебували під завалами на шахті Скочинського з 17 листопада. Тіло гірника знайшли о 1:45 20 листопада під час рятувальної операції в лаві.

Залишається невідомою доля ще трьох шахтарів, які були заблоковані під землею.

Пожежа в конвеєрному штреку лави шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку виникла о 5 ранку 17 листопада, пізніше стався вибух метаноповітряної суміші.

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» повідомляло про неможливість рятувальних робіт під землею протягом більш ніж двох діб через високу загазованість виробки.