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18 листопада 2020, Київ 18:26
Донбас.Реалії

Взрыв на Скочинского: четверых шахтеров до сих пор ищут, говорит оккупационная администрация

(Друкуємо мовою оригіналу)

Четверых шахтеров со вчера ищут под землей на шахте имени Скочинского в оккупированном Донецке.

17 ноября начался пожар в конвейерном штреке лавы, сообщают подконтрольные группировке «ДНР» медиа. Позже они уточнили, что вслед за пожаром произошел взрыв метановоздушной смеси. В местных Вк-группах работники шахты пишут, что возгорание началось около 5 утра, на этот момент в забое находилась ночная смена.

22 шахтера подняли на поверхность. Четверых до сих пор ищут.

Работы приостановили вечером 17 ноября из-за сильной загазованности выработки. До 16 часов сегодняшнего дня, судя по сообщениям каналов оккупированной территории, эту проблему все еще решают.

Пишут, что поиски возобновятся после исключения вероятности взрыва, а пока – устанавливают газовые датчики: людям спускаться к месту аварии опасно.

СМИ подконтрольных России формирований публикуют фото, как родственники ожидают результатов спасательной операции на шахте
СМИ подконтрольных России формирований публикуют фото, как родственники ожидают результатов спасательной операции на шахте

«На данный момент мы во вторую смену готовим обследование выработок, разведку выработок западной панели. Частичную, по некоторым выработкам. Сейчас работает два отделения горноспасателей – это примерно 12 человек», – цитируют и.о. главного инженера предприятия Алексея Симонова канала оккупационной администрации Донецка.

Во время спасательной операции травмировались трое спасателей, но они самостоятельно поднялись на поверхность

Скочинского – одна из самых глубоких шахт мира: выработка там ведется на глубине 1200-1350 метров. Считается опасной по внезапным выбросам метана. За годы независимости там произошло семь аварий, связанных с взрывом метана, в шести из них гибли горняки. Сама крупная, в 1998 году, унесла жизни 63-х.

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