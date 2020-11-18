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Четверых шахтеров со вчера ищут под землей на шахте имени Скочинского в оккупированном Донецке.



17 ноября начался пожар в конвейерном штреке лавы, сообщают подконтрольные группировке «ДНР» медиа. Позже они уточнили, что вслед за пожаром произошел взрыв метановоздушной смеси. В местных Вк-группах работники шахты пишут, что возгорание началось около 5 утра, на этот момент в забое находилась ночная смена.



22 шахтера подняли на поверхность. Четверых до сих пор ищут.



Работы приостановили вечером 17 ноября из-за сильной загазованности выработки. До 16 часов сегодняшнего дня, судя по сообщениям каналов оккупированной территории, эту проблему все еще решают.



Пишут, что поиски возобновятся после исключения вероятности взрыва, а пока – устанавливают газовые датчики: людям спускаться к месту аварии опасно.

«На данный момент мы во вторую смену готовим обследование выработок, разведку выработок западной панели. Частичную, по некоторым выработкам. Сейчас работает два отделения горноспасателей – это примерно 12 человек», – цитируют и.о. главного инженера предприятия Алексея Симонова канала оккупационной администрации Донецка.



Во время спасательной операции травмировались трое спасателей, но они самостоятельно поднялись на поверхность



Скочинского – одна из самых глубоких шахт мира: выработка там ведется на глубине 1200-1350 метров. Считается опасной по внезапным выбросам метана. За годы независимости там произошло семь аварий, связанных с взрывом метана, в шести из них гибли горняки. Сама крупная, в 1998 году, унесла жизни 63-х.

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