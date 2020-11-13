Франція і Німеччина закликали Росію і бойовиків негайно відкрити всі КПВВ на Донбасі

Франція і Німеччина привітали відкриття Києвом нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії контакту на Донбасі і закликали Росію й підтримуваних нею бойовиків також дозволити пропуск людей через КПВВ.

«Таким чином Україна вжила заходів для поліпшення сумних умов на пунктах пропуску до настання зими і полегшення страждань людей на сході України. Ми закликаємо Росію і сепаратистів негайно відкрити всі наявні пункти пропуску на лінії розмежування в Донецькій області. Не можна дозволяти, щоб конфлікт продовжував вестися за рахунок населення», – йдеться у заяві МЗС Франції і Німеччини 13 листопада.

Відкриття двох нових КПВВ – у Золотому і Щасті на Луганщині – збільшило кількість пропускних пунктів на Донбасі до семи.

Фактично ж пропуск людей здійснюється лише на двох контрольних пунктах в’їзду-виїзду, повідомила раніше 13 листопада Державна прикордонна служба України.

«Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щодобово та «Новотроїцьке», в якому представники окупаційної влади розблоковують рух двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю. На решті дорожніх коридорів рух заблокований проросійськими незаконними збройними формуваннями», – йдеться в повідомленні.