Що не так із заявами МЗС Росії про КПВВ на Донбасі?

Україна «цинічно грає на бажаннях людей», перекриває рух вантажів Червоного Хреста та не домовляється «з Луганськом». Такі звинувачення пролунали у гучній заяві офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової у бік України щодо відкриття КПВВ через лінію розмежування на Донбасі. У відповідь українська сторона говорить, що Росія тримає людей у заручниках та не дозволяє вільно пересуватися країною. Радіо Донбас.Реалії пояснює, що відбувається у черговій ескалації російсько-українського протистояння навколо пунктів перетину.

Ситуація розвивалася так:

Зранку 10 листопада Україна відкрила всі пункти перетину на лінії розмежування на Донбасі. У тому числі, два нових – у Золотому та Щасті Луганської області. Та угруповання «ЛДНР» зі свого боку прохід та проїзд ними не відкрили.

В угрупованні «ДНР» заявили, що не будуть відновлювати роботу всіх КПВВ, а пропуск продовжиться лише через підконтрольний їм КПВВ «Оленівка» в режимі «гуманітарного коридору» – тобто за спецдозволом, «пропискою» та двічі на тиждень. Угруповання «ЛНР» не відкрило перетин під приводом того, що Україна не дозволила проїзд авто через КПВВ у Щасті (вони домагаються цього всі роки війни, Київ – побоюється танків).

13 листопада Франція і Німеччина схвально оцінили виконання Україною однієї з умов нормандського саміту 2019 року – відкриття нових пунктів перетину на лінії розмежування. Російську сторону вони закликали відкрити КПВВ зі свого боку. Згодом до цих заяв долучилися представництва США та Великої Британії.

Окрім того, 13 листопада Німеччина та Франція закликали Росію використати вплив на підконтрольних їй бойовиків для відкриття КПВВ у Щасті і Золотому.

А 17 листопада офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова зробила той обурений коментар, що ми цитували на початку.

Того ж дня ввечері послідувала відповідь Захаровій від МЗС України. З’явилася і відповідь від українського представництва у ТКГ.

Розбираємо дипломатичну перепалку

1. У зриві відкриття КПВВ 10 листопада 2020 року Марія Захарова звинувачує українську сторону – і начебто про це мають знати Німеччина та Франція. «Берліну та Парижу добре відомо, що насправді одночасне відкриття контрольно-пропускних пунктів було зірвано з вини української сторони», – йдеться у заяві.

Реальні події. О 08:00 ранку 10 листопада з підконтрольного українському уряду боку наказом командувача Операції об’єднаних сил були одночасно відкриті сім КПВВ. З того часу і дотепер КПВВ щоденно відкриваються та працюють з 08.00 до 16.00.

Про відкриття КПВВ було повідомлене завчасно, а ще 6 листопада президент України Володимир Зеленський разом з представниками дипломатичних представництв відвідав новий КПВВ у Щасті та центр надання адмінпослуг на ньому.

Загалом ситуація виглядає так, що підконтрольні Росії формування вже більше тижня не дають громадянам України з обох боків лінії розмежування вільно перетнути її.

2. Російська сторона звинувачує Україну у відкритті щастинського КПВВ в пішохідному режимі. Начебто існувала домовленість про пропуск транспорту – за цитатою Захарової – «між Києвом та Луганськом».

Реальні події. 6 листопада цей пункт перетину відвідали посли Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, Франції Етьєн де Понсен, Канади Лариса Галадза, Швеції Тобіас Тибергу, спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін і заступник посла Великої Британії Ніколас Гаррокс. Представники країн «Великої сімки», ООН, міжнародних організацій засвідчили готовність КПВВ до роботи. На цьому і будувалася вже згадана заява країн нормандського формату - Франції та Німеччини.

Того ж дня українською стороною в ТКГ було передано листа, в якому зазначалися терміни та порядок відкриття КПВВ. 8 листопада відповідну інформацію оприлюднило командування ООС, а 9-го – голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.



Тобто пішохідний формат роботи КПВВ планувався задовго до відкриття. Цей порядок був засвідчений на міжнародному рівні та представлений завчасно Україною у ТКГ, а не узгоджений «з Луганськом».

3. Разом з тим, у заяві від МЗС Росії йдеться про те, що українська сторона «цинічно зіграла на бажанні простих людей повернутися додому». Через одностороннє відкриття КПВВ 10 листопада люди, котрі намагалися пройти через них, дарма кілька годин очікували перед КПВВ з боку угруповань «ЛДНР», які не збиралися їх пропускати.

Реальна ситуація. Найпростіший спосіб потрапити з непідконтрольної території на підконтрольну і у зворотній бік – одночасно один з найскладніших. Більшість виїжджає з ОРДЛО через неконтрольовану ділянку кордону між Україною та Росією і в'їжджає вже через контрольовану ділянку у Харківській області. Радіо Донбас.Реалії неодноразово писло про такий спосіб поїздок: вони займають дуже багато часу та коштують не менше 3,5 тисяч гривень в один бік. І так, це – адміністративне правопорушення за українським законом. Однак, люди на це йдуть, бо виходу не мають.

Чому не мають виходу? Лінія розмежування у зв’язку з протиепідемічними заходами була повністю перекрита з квітня до липня. Потім українська сторона почала відкривати КПВВ, почавши зі станиці Луганської та Мар'їнки, однак від останнього угруповання «ДНР» відмовилось та дозволило користуватися лише пунктом у Новотроїцькому. Україна погодилась відкрити і його.

Зараз окупаційна адміністрація Донецка випускає подорожніх через Новотроїцьке двічі на тиждень за заздалегідь узгодженими списками. На непідконтрольну територію можуть потрапити лише ті, хто має там реєстрацію. І назад дороги немає до кінця карантину. Дещо простіша ситуація у Луганській області. Тут у обидва боки працює працює КПВВ Станиця Луганська.

І Україна, і окупаційні адміністрації вимагають від подорожніх двотижневої самоізоляції після прибуття (Україна з додатком для смартфону, ОРДЛО – без). Водночас, при в'їзді з Росії цього не вимагається.

Це були заяви, які ми змогли перевірити за фактами. Є ще дві, перевірити які поки не можна:

4. У заяві представниці МЗС Росії Захарової йдеться, що українська сторона не «домовилась щодо технічних деталей» автобусного проїзду через КПВВ Золоте. Вона наголошує на тому, що ширина нейтральної зони там близько 3 кілометрів, що багато для пішого переходу людей, особливо у зимовий час.



Версія української сторони. Українська делегація у ТКГ стверджує, що 11 листопада (вже після відкриття КПВВ) передала лист із пропозиціями вирішити технічні питання щодо організації автобусного руху. Там також стверджують, що станом на першу половину 18 листопада реакції російської сторони на лист немає.

При пішому перетині КПВВ на лінії розмежування люди, що прямують з/на окуповану територію, мають подолати відстань між так званими нульовими блокпостами – «сіру зону».

5. За твердженням Захарової, українська сторона не пропустила вантажівки Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), що мали проїхати через КПВВ «Щастя» 17 листопада у Луганськ.

Сам МКЧХ ніяких заяв про перепони в перетині КПВВ «Щастя» 17 листопада не робив. Немає повідомлень про це в офіційних звітах ДПСУ, МВС Україна та Штабу ООС. А кількома днями раніше – 13 листопада – через КПВВ «Новотроїцьке» у напрямку Донецька проїхали 14 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста та 10 транспортних засобів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб жителів окупованої частини Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, медичні засоби (разом 324 тонни вантажу).

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