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Хоть он и пошел на выборы самовыдвиженцем – его поддержали и ОПЗЖ, и «Слуга народа», и бывший член фракции Блока Петра Порошенко, которого называют «неофициальным хозяином Краматорска». Речь об Александре Гончаренко: его выбрали новым городским головой Краматорска, административного центра Донецкой области. Гончаренко, менеджер завода «Энергомашспецсталь» и помощник народного депутата Максима Ефимова, сменит на этой должности Андрея Панкова.

Впрочем, и наблюдатели, и полицейские, и журналисты заявляют о серьезных нарушениях перед вторым туром и во время голосования.

Самовыдвиженец, топ-менеджер подконтрольного народному депутату Максиму Ефимову предприятия «Энергомашспецсталь» Александр Гончаренко стал новым городским головой Краматорска.

За Гончаренко проголосовали 18686 человек – меньше всего избирателей, если сравнивать с предыдущими мэрами, подсчитали в центре общественного контроля «Дій-Краматорськ». Явка в Краматорске вообще оказалась рекордно низкой на этих местных выборах в Украине – чуть более 23%.

Это очень низкий уровень легитимности

По мнению Андрея Романенко, координатора центра общественного контроля «ДІЙ-Краматорськ», низкая поддержка может создать для нового мэра проблемы в будущем. «Это очень низкий уровень легитимности, – уверен Романенко. – И мэру будет тяжело идти на какие-то непопулярные шаги. Тем более, что впереди у него серьезные вызовы: и коронавирус, и медицинский вызов, и социальный вызов, и нелегкая зима».

Кто «за» Гончаренко

Александра Гончаренко поддержал народный депутат Максим Ефимов. Он до войны был народным депутатом от Партии регионов, в Раде 8-го созыва – от БПП, а сейчас – внефракционный. Ефимов пообещал расследования злоупотреблений городских властей и призвал голосовать, как сказал нардеп, за «честного и компетентного мэра» Александра Гончаренко.

По информации издания «Depo.Донбас», агитировал за Гончаренко и лидер партии «Слуга народа» в Краматорске Данил Плахин.

В день выборов на сайте ОПЗЖ сообщили, что «Александр Гончаренко при поддержке ОПЗЖ побеждает на выборах мэра Краматорска».

Скупка голосов, нокаут в комиссии и обстрел «газели»

Подготовка ко второму туру и само голосование запомнились сообщениями о правонарушениях.

13 ноября Александр Олейник, доверенное лицо кандидата Андрея Панкова, написал в группе «Життя Краматорська» о том, что подал в полицию и СБУ заявления о подкупе избирателей и организации преступной сети, занимающейся подкупом избирателей.

К заявлениям я приложил аудиозапись с процессом подкупа и большим объемом информации о деталях подкупа

«К заявлениям я приложил аудиозапись с процессом подкупа и большим объемом информации о деталях подкупа во время первого и подготовки второго тура выборов городского головы, а так же информацию о членах «сетки» одного из кандидатов, другую полезную для следствия информацию», – сообщил Александр Олейник.

А вот в записи разговора, который выложен в интернете, речь идет о том, что члены одной из партий во втором туре должны голосовать за Гончаренко.

«К 25-му числу, к тем выборам (1-й тур голосования – ред.) ей 200 гривен на карточку «Ощадбанка» перечислили деньги», – говорит женский голос.

Как сообщила Наталья Боровская, координатор гражданской сети «Опора», полиция проводит досудебное расследование по этому факту. А в партии, которая фигурирует в аудиозаписи, все назвали, по словам Боровской, клеветой.

Мы связались с главой этой партии, который сказал, что все это клевета

«Мы связались с главой этой партии, который сказал, что все это клевета: они не занимаются такой деятельностью. Однако он подтвердил, что они проводили телефонные опросы касательно того, будут ли избиратели идти голосовать на этих выборах», – уточнила координатор «Опоры».

А еще за пять дней до второго тура в Краматорской избирательной комиссии засняли потасовку, которая закончилась, если пользоваться спортивными терминами, нокаутом члена комиссии от «Голоса». Он даже потерял сознание, ему вызывали скорую. Бил – глава теризбиркома от «Слуги народа».

На заседании должны были утвердить двух новых членов комиссии. По информации издания «KramatorskPost», из-за споров и разговоров на повышенных тонах комиссия не смогла утвердить повестку дня. Глава ТИК Роман Байрак от «Слуги народа» закрыл заседание. Вячеслав Беляев от партии «Голос» перекрыл своим телом дверной проем. В итоге Байрак борцовским приемом отправил Беляева в нокаут: тот потерял сознание. Позднее Беляев отказался от вызова полиции.

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В сам день голосования возле избирательного участка неизвестные пейнтбольными шариками обстреляли автобус «Газель», в котором возили членов комиссии. Водитель, который был в кабине, не пострадал. Полиция расслtдует этот обстрел.

Также в полиции зафиксировали три случая фотографирования бюллетеней в кабинках для голосования, одно обращение по запрету голосования по загранпаспорту.

В гражданской сети «Опора» также говорят о нескольких случаях фотографирования бюллетеней, о процедурных нарушениях, когда бюлkлтень избирателю выдавал один член комиссии, хотя это должны делать два человека.

Чей Краматорск?

«Полнейший беспредел» – так назвал события перед вторым туром выборов городского головы Краматорска журналист Денис Казанский. По версии журналиста, нынешний нардеп от Краматорска Максим Ефимов и партия ОПЗЖ с помощью, как сказал Казанский, «хамских фальсификаций», пытались продвинуть кандидата Александра Гончаренко.

Радио Донбасс.Реалии предложили Александру Гончаренко ответить на эти обвинения в эфире по теме краматорских выборов. Политик не смог поучаствовать, но пообещал высказать свою точку зрения в интервью проекту 18 ноября.

Самого Ефимова Денис Казанский называет «восходящей звездой украинской олигархии» и «неофициальным хозяином Краматорска».

В последние пять лет этот человек стремительно наращивает свое влияние

«В последние пять лет этот человек (Максим Ефимов – ред.) стремительно наращивает свое влияние и свои капиталы, – описывает дела Ефимова журналист. – Главным образом – за счет скупки активов беглой семьи Януковича. За последние годы Ефимов купил угольные активы «семьи», он купил «Донбассэнерго», и даже вертолетную площадку Януковича в Киеве».

Также, по информации Дениса Казанского, люди, связанные с нардепом, прошли в городской совет от партий «Команда Максима Ефимова «Наш Краматорск», ОПЗЖ и «Слуга народа».

Отметим, что по результатам выборов из 42 депутатов городского совета Краматорска 12 кресел заняла «Команда Максима Ефимова», 14 ОПЗЖ (среди них Елена Шакурова, финансовый директор ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи», и Дмитрий Тарахкало, замдиректора завода «КЗТС». По данным сайта YouControl, оба предприятия подконтрольны Максиму Ефимову), и еще 4 кресла заняли «Слуги народа».

Связка такая существует между ОПЗЖ и Максимом Ефимовым

О связи Максима Ефимова с ОПЗЖ говорит и Андрей Романенко: «Тут вопрос в том, насколько ОПЗЖ связана с Максимом Ефимовым. Когда мы смотрим на людей, которые прошли от ОПЗЖ в городской совет, – где-то на половину это люди Максима Ефимова, сотрудники его предприятий и его бизнес-партнеры, его старые друзья и знакомые. И, собственно говоря, связка такая существует между ОПЗЖ и Максимом Ефимовым и, как следствие, между Максимом Ефимовым и Александром Гончаренко».

Что с бюллетенями

Денис Казанский обращает внимание на печать бюллетеней для второго тура.

Фактически бюллетени для голосования печатает сам же Максим Ефимов

«Бюллетени для голосования на этих местных выборах печатает типография, директором которой работает кандидат в Краматорский горсовет от партии Ефимова «Наш Краматорск» Юрий Мельник. Представляете, фактически бюллетени для голосования печатает сам же Максим Ефимов. И можно понять, какие возможности этот факт дает», – делится Казанский.

О скандале с бюллетенями говорят и в «Опоре»: во время передачи бюллетеней, за два дня до второго тура, 6 из 14 членов избирательной комиссии заподозрили, что документы напечатали с нарушениями.

Бюллетени изготовлены с грубым нарушением законодательства

«Мы отказались, потому что считаем, что бюллетени изготовлены с грубым нарушением законодательства… При назначении предприятия-изготовителя были нарушения, это было сделано не через «Прозорро». Также не были установлены степени защиты», – приводят в «Опоре» слова члена комиссии Оксаны Петренко.

Тем не менее бюллетени раздали и выборы состоялись. А полиция проводит проверку.

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