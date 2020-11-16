Посольство Британії: Росія повинна закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі

Велика Британія розчарована, що нові контрольні пункти в’їзду/виїзду у Золотому та Щасті на Донбасі не працюють повноцінно попри їх відкриття Україною. Про це мовиться у заяві посольстві Сполученого королівства в Україні.

«Росія повинна дотриматися своїх зобов’язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування», – йдеться у повідомленні.

З українського боку наразі функціонують сім КПВВ зі щодобовим режимом роботи з 8:00 до 16:00. У межах Донецької області: «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», у межах Луганської області – «Станиця Луганська», «Щастя» і «Золоте». Українські прикордонники неодноразово заявляли про блокування руху через деякі КПВВ з боку бойовиків.