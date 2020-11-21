Усі заблоковані на шахті Скочинського гірники загинули – окупаційна адміністрація

Четверо шахтарів, зниклих після аварії на шахті імені Скочинського в окупованому Донецьку, загинули: тіло останнього підняли на поверхню о 22:35 20 листопада. Про це повідомляє підконтрольне Росії незаконне збройне угруповання «ДНР».

Зазначається, що тривають заходи з охолодження лави та гірнича розвідка. Українська влада не контролює територію, тому інформацію про події на Скочинського ніяк не підтверджувала і не доповнювала.

Як повідомляла контрольована Росією адміністрація, пожежа і потім вибух метаноповітряної суміші стався близько 5 ранку 17 листопада, потім понад дві доби рятувальна операція не проводилась через високу загазованість штреку.

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Першого загиблого виявили близько першої ночі 20 листопала, двох близько 17-ї години того ж дня та останнього підняли на поверхню пізно увечері.

Шахта Скочинського є однією з найглибших у світі. Після 2014 року контролюється російськими гібридними силами.