Волонтери InformNapalm заявили про фотофіксацію новітнього російського комплексу «Наводчик-2» на Донбасі

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm повідомила 19 листопада, що на окупованій частині Луганської області, за 12 кілометрів від лінії фронту, вперше за час бойових дій на Донбасі було виявлено новітній російський комплекс «Наводчик-2», до складу якого входять кілька безпілотників різних модифікацій з радіусом дії від 10 до 100 кілометрів.

Спільнота вказує, що перші згадки присутності на Донбасі наземної станції управління комплексу «Наводчик-2» зробила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 14 листопада, а тепер волонтерам вдалося їх зафіксувати на фото.

«Завдяки фото з БПЛА вдалося підтвердити, що новітній російський комплекс «Наводчик-2» дійсно використовується на Донбасі. Поряд зі станцією управління також були помічені 3 ящики для зберігання та транспортування БПЛА. Ця інформація є вкрай важливою для розширення багатомовної доказової бази InformNapalm, один з розділів якої присвячений фіксації російської техніки та озброєння, яке активно використовується на Донбасі», – вказують волонтери-розслідувачі.

У InformNapalm нагадують, що у зведеннях із зони бойових дій на Донбасі комплекс «Наводчик-2» згадувався одного разу, в контексті виявлення в квітні 2017 року в районі Світлодарської дуги БПЛА «Гранат-1», який входить до складу цього комплексу. Проте виявлення цього типу БПЛА не є безумовним доказом застосування цілого комплексу, бо ці безпілотними можуть застосовуватись і окремо, пояснюють волонтери.

Комплекс «Наводчик-2» надійшов на озброєння Міноборони Росії у 2014 році, він складається із наземної станції керування та БПЛА чотирьох типів. Загалому у складі комплексу сім безпілотних апаратів.

Росія неодноразово заперечувала присутність своїх військових і техніки на Донбасі. І хоча Україна та Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків, Кремль ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.