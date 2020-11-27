РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі – Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на сході України.

В інтерв’ю виданню «Фокус», коментуючи завершення 9 грудня терміну дії плану «А», що передбачає вирішення конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом, Данілов сказав: «Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому було схвалено п’ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях», – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що не знає, яким воно буде: закритим чи відкритим.

На запитання про можливе загострення на фронті Данілов відповів, що ситуація може погіршитися в будь-який момент. «І це залежить не від тих людей, які перебувають в окупованих Донецьку чи Луганську, а тільки від Кремля. Але ЗСУ готові відповісти на будь-які виклики», – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово відводив певні строки для досягнення миру на Донбасі. В оприлюдненому в березні цього року інтерв’ю британському виданню The Guardian Зеленський заявив, що дав президентові Росії Володимиру Путіну рік для досягнення угоди, яка покладе край війні.

«Час спливає... Уряд може витратити один рік на угоду. Протягом цього періоду вона має бути реалізована. Більше не можна», – зазначив тоді Зеленський. «Я не витрачу 5 років, які мені надав український народ, на роботу в Мінську», – додав український президент.

Наприкінці серпня цього року в інтерв’ю телеканалу Euronews Зеленський зазначив, що сподівається на можливість закінчити війну на Донбасі вже у 2020 році. При цьому Зеленський сказав, що не боїться прямого діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

А 12 жовтня цього року в оприлюдненому BBС інтерв’ю Зеленський пообіцяв: якщо він не зможе закінчити війну, «значить потрібно, щоб прийшла інша людина, спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами» (йдеться про Україну та Росію – ред.).