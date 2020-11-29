Військові ЗСУ збили безпілотник бойовиків на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики, порушуючи домовленості про перемир’я, запустили в неділю через лінію розмежування безпілотник.

«Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Інформації про бойові втрати серед ЗСУ немає.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують українських військових у мінометному обстрілі околиць Донецька. На сайтах угруповання «ЛНР» інформація щодо обстрілів 29 листопада відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.