Минулої доби бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 29 листопада, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили у районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши на цій ділянці гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри. Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Луганського, підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Злагодженими діями українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що на шляху відступу диверсантів військові виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження.

«Окрім того, на цій же ділянці українські воїни збили ворожий БПЛА типу «Гранат», який входить до комплексу забезпечення дій артилерії «Наводчик 2». Його ворожі диверсанти використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до наших позицій», – заявили у штабі.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 30 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.