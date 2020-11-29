Штаб ООС зафіксував дев’ять порушень режиму тиші на Донбасі в суботу

Російські гібридні сили дев’ять разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій протягом дня 28 листопада, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«Вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати наших воїнів неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї відмічено поблизу Південного. Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці впродовж доби противник застосовував міномети калібру 120 міліметрів і 82 міліметри, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

Також у штабі повідомляють, що увечері з боку окупованої Ужівки бойовики дистанційно мінували позиції українських військових в напрямку Водяного забороненими мінами ПОМ-2.

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«Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт безпілотного літального апарату противника типу «квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено», – додають у пресслужбі.

За даними штабу, ніхто з особового складу не постраждав внаслідок бойових дій 28 листопада. З початку доби порушень режиму тиші не фіксували.

Незаконні збройні угруповання через підконтрольні їм ресурси не визнавали порушень зі свого боку, натомість звинуватили Збройні сили України в обстрілах окупованих територій протягом попередньої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.