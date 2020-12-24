В Україні запроваджують церемоніал пам'яті загиблих героїв

В Україні проводитимуть недержавний церемоніал пам'яті загиблих героїв «Шануй та пам'ятай». Церемоніал розроблений у співпраці з американською організацією «Честь та пам'ять». Про це під час пресконференції повідомив керівник робочої групи з розробки та впровадження церемоніалу, заступник голови правління громадської організації «Всеукраїнське об'єднання патріотів «Комбатант» Олександр Каховський.

Церемоніал передбачатиме дві частини: урочисту і спортивну. Тобто перша частина передбачає вшанування загиблого героя шляхом передання його сім'ї іменного прапора, що містить символіку українського війська. Друга частина церемоніалу – це забіг пам'яті, під час якого бігун триматиме в руках іменний прапор загиблого захисника України, пояснив Олександр Каховський.

Кольори козацтва, свічка як символ скорботи, хрест Збройних сил

«Макет прапора розроблено відповідно до наших традицій: на ньому - кольори козацтва, свічка як символ скорботи за загиблими, на прапорі також присутній хрест Збройних сил. Тобто вся символіка прапора справді передбачає те, що прямо стосується ЗСУ, захисту Батьківщини, прагнення до незалежності, а також подяки і вшанування», – зауважив керівник робочої групи з розробки та впровадження церемоніалу.

Прапори пам'яті будуть двох типів. Спочатку використовуватимуть шовкографічні. Але згодом, сподіваються засновники церемоніалу, з'явиться можливість використовувати під час вшанування загиблих героїв прапори виготовлені школярами.

Запровадження церемоніалу пам'яті загиблих героїв привітали у Збройних силах України. Міністерство оборони завжди надавало значення вшануванню героїв, тому на території відомства раніше бус споруджений меморіальний комплекс біля якого проводиться щоденна церемонія пам'яті загиблих військовослужбовців, нагадав офіцер командування Сухопутних військ ЗС України Іван Арєф'єв.

Усі перехожі можуть зайти і подивитися як ми вшановуємо наших захисників. Це дуже важливо.

«Цей меморіал було відкрито коли міністр оборони у 2015 році поїхав до Канади. Він там побачив як наші колеги вшановують своїх військовослужбовців. Після того цей меморіал дякуючи і волонтера і небайдужим туди можуть прийти хто завгодно. Кожного дня цей ритуал відбувається. Усі перехожі можуть зайти і подивитися як ми вшановуємо наших захисників. Це дуже важливо. Тому я хотів би подякувати від командування Сухопутних військ, оперативного командування «Схід», яку буде розпочинати церемоніал, який запроваджений дякуючи нашим партнерам американцям», – розповів офіцер командування.

У США подібна традиція виникла півтора десятиліття тому. Нині вона прижилася і нині є невід’ємною складовою збереження пам’яті про загиблих воїнів, розповів пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп.

Надзвичайно важливо висловити нашу глибоку вдячність ветеранам і всім, хто зараз на службі захищає свою країну

«Джордж Луц заснував цю кампанію після втрати свого сина в Іраку 15 років тому. Місія Джорджа була і є – забезпечити визнання жертв загиблих американських військовослужбовців та їхніх сімей. Джорж розробив спеціальний прапор як символ пам'яті та розпочав щорічний забіг «Run to the Fatten». Починаючи з 2008 року, понад 50 тисяч бігунів пробігли понад 200 тисяч миль, щоб вшанувати тих, хто заплатив найвищу ціну за службу нашій країні. Ми в посольстві США дуже раді бачити, що кампанія «Шануй та пам’ятай» триває в Україні. На нашу думку, надзвичайно важливо нагадати кожному, що ті, хто пожертвували своїми життями ніколи не будуть забуті. Так само надзвичайно важливо висловити нашу глибоку вдячність ветеранам і всім, хто зараз на службі захищає свою країну», – наголосив пресаташе посольства США.

Принципово важливим є те, що церемоніал «Шануй та пам'ятай» вшановує не лише самого загиблого воїна, а й залучає до ритуалу його сім'ю, віддаючи таким чином шану і їй, зауважив начальник відділу у Дніпропетровської області Міністерства у справах ветеранів України Олексій Корж.

Саме сім'ї, саме родини тих, хто загинув, хто віддав своє життя, мають бути увіковічнені

«Якщо ми будемо пам'ятати заради чого цього це вийшло, заради чого поклали життя наші побратими, ми завжди будемо розуміти, що таке є наша Батьківщина, заради чого і заради кого ми пішли на цю війну. Бо ми не стільки захищати свою територію, ресурси, а воюємо і воювали за свою сім'ю. Тому саме сім'ї, саме родини тих, хто загинув, хто віддав своє життя, мають бути увіковічнені», – зазначив представник Міністерства у справах ветеранів.

Першу церемонію «Шануй та пам'ятай» проведуть у Дніпрі, де розташоване оперативне командування «Схід», що першим постало перед задачею боронити українську землю від агресії Росії у 2014 році, повідомив голова ради ветеранів при Дніпропетровській ОДА Сергій Звірко.

Перший наш церемоніал буде проведено 26 грудня

«Хочу сказати про перший наш церемоніал, який буде проведено 26 грудня, о 10 годині ранку біля Дінпропетровської ОДА на алеї Героїв. Ми будемо вшановувати 5 героїв, які проходили свою службу в оперативному командування «Схід». Ці офіцери поклали своє життя в Іловайську в одному з боїв, а один загинув у Шахтарську», – сказав представник ради ветеранів.

Організатори церемоніалу пам'яті загиблих героїв «Шануй та пам'ятай», зазначили, що не встановлювали фіксованих дат проведення ритуалу, відтак якогось певного графіку вшанування не існує.