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17 січня 2021, Київ 15:32
Новини | Політика

Законопроєкт про статус ветеранів буде ухвалений «найближчим часом» – Лапутіна

«Вже розроблений законопроєкт про захисників і захисниць, як і про учасників Революції гідності, родин загиблих Небесної сотні. Я думаю, що зараз це вже стадія фіналізації», – повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна

Законопроєкт про статус ветеранів бойових дій на Донбасі буде ухвалений «найближчим часом», заявила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

«Вже розроблений законопроєкт про захисників і захисниць, як і про учасників Революції гідності, родин загиблих Небесної сотні. Я думаю, що зараз це вже стадія фіналізації. Вони мають ще певні узгодження з комітетами Верховної Ради. Але зараз йде підтримка в принципі з усіх боків. Тобто, можливо, якісь технічні питання і неузгодженості ще є, але я думаю, що найближчим часом ці законопроєкти будуть ухвалені», – сказала Лапутіна.

Точної дати можливого ухвалення документів вона не навела.

Вона також повідомила, що за час дії закону про визнання добровольців учасниками бойових дій на Донбасі цей статус отримали 670 людей.

Закон, який урегульовує надання статусу учасника бойових дій добровольцям, набув чинності 1 січня 2020 року.

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