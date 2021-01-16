«Рішення керівників АТО потребують окремого розслідування» – Лапутіна про справу генерала Назарова

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода висловила думку, що ухвалені в хаотичній ситуації початку російсько-української війни 2014 року рішення посадовців тодішньої антитерористичної операції потребують окремого й неупередженого розслідування.

Так вона прокоментувала в «Суботньому інтерв’ю» справу генерала Віктора Назарова, на час тих подій начальника штабу АТО, якого визнали винним у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків, і засудили до 7 років позбавлення волі у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому російськими гібридними силами в аеропорті Луганська влітку 2014 року.

«Кожен конкретний крок конкретної посадової особи – це крок в конкретних умовах. Ті умови, які складалися, були настільки непередбачуваними, настільки, так би мовити, в ситуації невизначеності, відсутності відповідної комунікації між родами військ… Ситуація, в якій опинилася Україна на той момент, – це ситуація, коли стале управління закінчилося. Тому що влада минула втекла. По-перше, там ще міністром оборони був… Де ще таке, щоб міністром оборони був громадянин тієї країни, яка напала? У нас міністром оборони був громадянин Росії!» – сказала вона.

«І от це все створило певний хаос, що коли люди опинилися на посадах безпосередньо в АТО, ухвалення їхніх рішень потребує окремого якогось розслідування, яке має бути в першу чергу неупередженим. Я не можу давати кваліфікацію жодним діям. Це має робити суд. Але просто для розуміння загальної ситуації: самі рішення не мали взагалі на перших етапах скоординованого порядку – це треба розуміти», – додала Лапутіна.

На її думку, такими справами, як справа генерала Назарова, взагалі не мали б займатися цивільні суди.

Юлія Лапутіна – учасниця бойових дій на Донбасі, контррозвідниця, генерал-майор СБУ. 18 грудня 2020 року Верховна Рада України підтримала її призначення на посаду міністерки у справах ветеранів.

11 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого суд першої інстанції засудив до семи років ув’язнення через службову недбалість, яка призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових 2014 року. Він залишив рішення Павлоградського райсуду області, ухвалене в березні 2017 року, без змін. Віктор Назаров, який не визнає провини, подав на касацію.

23 грудня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду зупинив виконання рішень першої та другої інстанцій і вирішив витребувати справу в касаційному порядку.

14 червня 2014 року в Луганському аеропорті російські гібридні сили збили літак Іл-76. На борту було 40 бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади і дев’ять членів екіпажу. Усі вони загинули.