Справа Назарова може негативно вплинути на військову підтримку України – ексрадник міністра оборони США

Обвинувальний вирок генералу Віктору Назарову може послабити військову підтримку України з боку західних держав та вплинути на ставлення нової адміністрації в Сполучених Штатах. Таку думку висловив колишній заступник генерального секретаря НАТО, колишній заступник міністра оборони Сполучених Штатів і колишній посол США в Росії Александер Вершбоу.

«Ніхто не може знати точно, як це рішення вплине на військову підтримку. Але дійсно є ризик, що це рішення відштовхне від України її друзів у Конгресі та серед пересічних людей. В ширшому контексті рішення буде ілюстрацією того, як Україна реформує свою судову систему, в тому числі цивільні суди», – заявив дипломат 11 січня під час онлайн-конференції, яку організував Atlantic Council.

Вершбоу – один із експертів, які підписали звернення ексрадника міністра оборони США, президента The Potomac Foundation доктора Філіппа Карбера і генерал-лейтенанта у відставці, екскомандувача американської армії в Європі Бена Годжеса, які закликали українську владу не судити військових у цивільних судах за бойові накази.

На його думку, для адміністрації обраного президента США Джо Байдена, який обійме посаду 20 січня, приклад Назарова може стати причиною коливань – чи надавати і надалі підтримку Україні.

«Його адміністрація вочевидь підтримає територіальну цілісність і незалежність України. Але рішення щодо Назарова може стати важливим фактором щодо підтримки. І пізніше цей фактор може стати важливим і для інших партнерів України з блоку НАТО», – наголосив Вершбоу.

Військові експерти, в тому числі три американські генерали у відставці, та дипломати закликають Офіс президента, Верховну Раду, Верховний суд, а також Раду національної безпеки і оборони детально вивчити справу генерала Віктора Назарова і гарантувати, що цивільні суди не будуть судити військових за віддання бойових наказів.

У березні 2017 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині завершився судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому бойовиками в аеропорту Луганська влітку 2014 року.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.

Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого суд першої інстанції засудив до 7 років ув’язнення через службову недбалість, яка призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових 2014 року. Відповідне рішення суд ухвалив 11 грудня, залишивши рішення Павлоградського райсуду області без змін.

23 грудня, розглянувши скаргу Назарова, касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду зупинив виконання вироку та витребував матеріали справи.