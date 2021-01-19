СБУ: у 2020 році винесено 192 вироки за посягання на територіальну цілісність та тероризм

Упродовж 2020 року суди винесли 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність. Про це йдеться у звіті СБУ.

«Окрім того, контррозвідка СБУ протягом 2020 року розпочала 304 кримінальні провадження, в тому числі за ознаками державної зради, шпигунства, диверсії та створення терористичної організації. До прикладу, у вересні 2020 року котррозвідники Служби затримали у Рівному агента ФСБ РФ, який намагався вчинити диверсію на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що минулого року набув чинності 101 обвинувальний вирок.

«Так, до 10 років позбавлення волі засуджено громадянина КНР Шу Юаньцзе за шпигунство, до 12 років – українця О.Смородінова, який співпрацював з ФСБ, до 10 років – українця-агента ФСБ Е.Агєєва, який намагався підірвати сховище з аміаком на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», до 8 років – трьох українців і росіянина за участь у терористичній організації», – заявили в СБУ.

У СБУ розповіли про співпрацю з іноземними спецслужбами. У взаємодії з ними минулого року в Україну було заборонено в’їзд 644 іноземцям, «причетним до терористичних та екстремістських організацій». З цих же причин було видворено п’ятьох іноземців і 74-х примусово повернено до країн походження.

Зазначається, що відомство спільно з Міністерством закордонних справ провели «73 демарші представникам іноземної сторони, в тому числі за антиукраїнську діяльність, підтримку анексії чи відвідування Криму».