СБУ підтвердила, що закрила справу про ймовірну держзраду Єрмака та Кучми

Служба безпеки України підтвердила, що не розслідує кримінальну справу за статтею про державну зраду щодо голови Офісу президента України Андрія Єрмака та другого президента України Леоніда Кучми. Про це СБУ повідомила у відповіді на запит Радіо Свобода.

«У ході здійснення слідчими органів безпеки досудового розслідування у кримінальному провадженні за згаданими у вашому запиті фактами не отримано фактичних даних щодо вчинення особами (у тому числі вказаними вами) злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада – ред.), та встановлено відсутність самої події кримінального правопорушення», – йдеться в листі СБУ.

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Як додають у відомстві, на основі таких висновків кримінальне провадження було закрите.

Запит Радіо Свобода стосувався Андрія Єрмака і Леоніда Кучми, хоча їхні імена у відповіді не згадуються.

12 січня народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович повідомив, що Служба безпеки України закрила провадження, раніше відкрите проти Андрія Єрмака та Леоніда Кучми. Цю справу СБУ відкрила на вимогу суду за його позовом через домовленість щодо створення в Мінську «консультативної ради» з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.