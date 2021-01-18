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18 січня 2021, Київ 17:33
Новини | Події

СБУ повідомила про підозру так званому «меру» окупованого Дебальцевого

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому «меру» непідконтрольного Києву Дебальцевого. Про це розповіли у СБУ.

«За даними слідства, «посадовець» налагодив механізм матеріального забезпечення учасників незаконних збройних формувань через стягнення незаконних «податків» з місцевих жителів. Також фігурант причетний до перереєстрації підприємств і промислових об’єктів на користь бойовиків», – мовиться у повідомленні.

Підозру оголошено заочно за частиною 2 статті 110 110 (посягання на територіальні цілісність і недоторканість України) та частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Як зазначається, слідчі дії ще тривають, щоб задокументувати інші факти протиправної діяльності фігуранта справи.

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