СБУ оголосила у розшук ватажка угруповання «ЛНР»

Служба безпеки України повідомила про оголошення у розшук ватажка угруповання «ЛНР», який у 2014 році брав активну участь в організації захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області.

«Контррозвідка та слідчі української спецслужби встановили, що фігурант у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. За даними слідства, зловмисник організовував «охорону» захопленого приміщення Управління СБУ в Луганській області та інструктував бойовиків щодо здійснення збройного опору учасникам антитерористичної операції. Також встановлено, що зловмисник створив та очолив угрупування так званий «15-й батальйон територіальної оборони «Брянка СССР», яке у період з 2014 до 2015 років брало участь у бойових діях проти українських військових підрозділів», – повідомила пресслужба СБУ.

За даними відомства, наразі фігурант переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

«Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. У межах спеціального досудового розслідування тривають заходи щодо документування протиправної діяльності ватажка бойовиків та притягнення його до відповідальності», – додали в СБУ.

Днями у СБУ заявляли, що двом бойовикам угруповання «ДНР» було повідомлено про підозру.

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.