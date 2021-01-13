Колишньому бойовику угруповання «ЛНР» оголосили про підозру – СБУ

У Службі безпеки України повідомили про викриття колишнього бойовика незаконного збройного угруповання «ЛНР», який у 2014 році воював проти українських військових, повідомила пресслужба СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«У межах слідства органи держбезпеки встановили, що з початком російської збройної агресії мешканець Луганська приєднався до так званого «Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ», а пізніше – до «протитанкової артбатареї 2-ї окремої мотострілецької бригади НМ ЛНР». Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі тривають слідчі дії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.