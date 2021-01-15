Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомлено про підозру – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та задокументували протиправну діяльність двох бойовиків незаконних збройних формувань угруповання «ДНР», повідомляє у п’ятницю пресслужба СБУ.

«Слідчі та оперативники СБУ встановили, що фігуранти в 2014-2015 роках із власної ініціативи приєдналися до військових зведень проросійських терористів, відомих як «Сомалі» і «Кольчуга». Наразі один із бойовиків, колишній український правоохоронець, є заступником начальника штабу так званого «Окремого мотострілецького гвардійського (штурмового) «Іловайського» батальйону». Інший у званні «майора» продовжує службу на посаді начальника підрозділу радіаційного, хімічного й бактеріологічного захисту незаконної «Гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга» та публічно агітує за вступ до лав терористичних збройних формувань», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, обом бойовикам повідомили про підозру у вчиненні злочинів за статтями про «участь у терористичній організації та сприяння її діяльності» та «участь у діяльності незаконного збройного формування».

Слідство триває.

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.