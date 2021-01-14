Ексголова делегації в ПАРЄ Ясько заявляє про «попередження» від колег зі «Слуги народу», керівництва ОПУ і Ради

Колишня очільниця делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько отримувала «попередження» від колег по фракції, керівництва Офісу президента та Верховної Ради через свої голосування. Про це вона розповіла в коментарі Радіо Свобода.

Коментуючи своє звільнення, Ясько заявила про, на її думку, ширшу проблему: нібито співпрацю «Слуги народу» із фракцією «Опозиційна платформа – За життя».

«Якщо подивитися, які конкретні, наприклад, голосування: як за журі по САП, як, наприклад, постанова по Криму, по Другій світовій війні, всі ідеологічні питання – там дуже сильно прослідковується, які фракції не йшли, які фракції були враховані, і, як правило, виходить у результаті, після співпраці з представниками «ОПЗЖ», дуже нейтральна, «ніяка» постанова, яка насправді йде разом із російським наративом. Це, якщо один приклад наводити. Якщо говорити про конкретно діяльність нашу в міжнародних майданчиках, то там, на жаль, у нас комітет, ми, якщо нам треба говорити про Росію-агресора, це дуже часто відбувається через тиск, різні політичні союзи, ну викреслюємо просто питання, пов’язані з Росією, тому що це комусь невигідно», – сказала вона.

Читайте також: Єрмак прокоментував санкції США проти Дубінського та інших, але не назвав жодного прізвища

За словами Ясько, у її фракції «досить багато людей, яких зараз або перекупили, або вони віддали свої цінності за якісь там швидкі дивіденди», в тому числі – члени делегації у ПАРЄ.

«Тут можна говорити у тому числі про деяких членів делегації ПАРЄ, які зараз раптом почали казати, що ми не можемо виходити з порядком денним антиросійським, треба шукати компроміси, треба розуміти, як спілкуватися з агресором. Такого раніше не було», – стверджує вона.

Парламентарка заявила, що тиск на неї чинився зокрема після того, як вона не підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, а також за представників Верховної Ради у конкурсній комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«По САП там же ж були кандидати, яких конкретно пропихували «ОПЗЖ» з моїми колегами зі «Слуг народу», вони всі були зацікавлені самі, щоб захищати цю корупцію, а не, навпаки, боротися за те, щоб не було корупції. Ось після всього цього в мене були такі різні попередження, дружні поради від різних сторін. Це й колеги по фракції, і конкретно керівництво Офісу президента, високопосадове, назвемо це так, керівництво, там є різні люди. І також керівництво Верховної Ради», – сказала вона.

Ясько висловила думку, що саме завдяки співпраці зі «Слугою народу» «ОПЗЖ» змогла наростити вплив після парламентських виборів 2019 року.

Вона також прокоментувала призначення нової голови делегації ПАРЄ Марії Мезенцевої.

«Марія стала інструментом чиїхось брудних ігор театральних. Я щиро сподіваюся, що вона це зрозуміє», – заявила депутатка.

Сама Марія Мезенцева, коментуючи призначення головою делегації 11 січня, подякувала як колегам за підтримку, та і Ясько за її роботу.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, своєю чергою, розповіла Радіо Свобода, що призначення Мезенцевої було ініціативою винятково «Слуги народу».

«Вісім моїх колег від фракції підтримали пані Мезенцеву і троє – пані Лізу (Ясько – ред.). Відповідно, говорити про якісь інші рішення окрім того, що це була ініціатива «Слуги народу», складно. Але я не хочу, чесно кажучи, по суті якимось чином коментувати заяви пані Ясько, бо я переживаю за обличчя нашої делегації загалом, за те, щоб у нас була нормальна робота. Тому я не буду до такого конфлікту опускатися, бо це не робить обличчя нашій делегації загалом», – сказала вона.

Кравчук також відмовилася коментувати зміст заяв Ясько щодо роботи її фракції в парламенті.

«Коли немає вже можливості підігрівати конфлікт на рівні делегації, то, очевидно, шукають якісь політичні заяви. Я не бачу сенсу коментувати їх по суті, бо це є неправда, те, що говорить пані Ліза», – заявила заступниця голови фракції.

Радіо Свобода не змогло наразі отримати коментар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та Офісу президента щодо заяв Єлизавети Ясько і надішле відповідні запити.

11 січня новою головою української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи стала народна депутатка зі «Слуги народу» Марія Мезенцева. Її колега по фракції Єлизавета Ясько обіймала цю посаду з 20 вересня 2019 року.