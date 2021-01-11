Новою головою української делегації в ПАРЄ стала Марія Мезенцева – депутат

Новою головою української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи стала народна депутатка зі «Слуги народу» Марія Мезенцева, повідомив член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко в телеграмі.

«За неї проголосували 10 членів делегації від «Слуги народу», обидва представники ОПЗЖ і представник «За Майбутнє». Представники ЄС, «Голосу», «Батьківщини» і деякі «Слуги народу» за це не голосували», – написав Гончаренко.

Представниця «Слуги народу» Єлизавета Ясько стала головою української делегації в ПАРЄ у вересні 2019 року.

Вона написала в фейсбуці, що в неї виникли «серйозні розбіжності з деякими колегами зі «Слуги народу».

«Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора. Раніше мені наполегливо радили переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті та в ПАРЄ. Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь», – заявила Ясько.

Депутатка написала, що залишиться членом делегації, членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ, членом політгрупи «Європейської народної партії».

31-річна Мезенцева – голова парламентського підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС.