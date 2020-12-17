Українські делегати поїдуть на сесію ПАРЄ в січні – Ясько

Народні депутати-члени делегації України до Парламентської асамблеї Ради Європи планують відвідувати січневу сесію ПАРЄ, повідомила голова делегації України в установі, представниця «Слуги народу» Єлизавета Ясько 17 грудня.

За її словами, такого рішення делегати дійшли на екстреному засіданні.

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«Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ. Як відомо, в листопаді було ухвалено рішення, що зимова сесія ПАРЄ 21 року відбудеться у так званому гібридному форматі. Людською мовою це означає, що делегації, які можуть/хочуть працювати – їдуть до Страсбурга, решта делегацій візьмуть участь онлайн», – написала депутатка.

Вона зазначила, що за особисту участь у сесії висловилися представники всіх фракцій одноголосно.

У вересні ПАРЄ скасувала сесію, заплановану на жовтень 2020 року, через пандемію коронавірусу.

Січнева сесія Парламентської асамблеї запланована на 25-28 січня 2021 року.