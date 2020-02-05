Рада Європи повідомила про схвалення процедури покарання щодо країн-порушників

Комітет міністрів Ради Європи 5 лютого схвалив «нову додаткову» процедуру між комітетом і Парламентською асамблеєю (ПАРЄ) щодо покарання для держав, які вчинили серйозне порушення своїх статутних зобов’язань, повідомляє сайт Ради Європи.

«Впровадження цієї процедури справді є результатом дискусій, проведених на Гельсінській міністерській сесії (17 травня 2019 року), під час якої було наголошено на необхідності узгоджених дій з метою посилення здатності організації більш ефективно реагувати в ситуаціях, коли держава-член порушує свої статутні зобов’язання або не дотримується стандартів, основних принципів та цінностей, які підтримує Рада Європи», – йдеться в повідомленні.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що вітає схвалення цієї процедури.

29 січня Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив нову додаткову процедуру щодо серйозних порушень країнами-членами Ради Європи своїх статутних зобов’язань, вона визначає, за яких умов може бути застосована процедура обмежень проти країни-порушниці.

Згідно з новою додатковою процедурою щодо серйозних порушень країнами-членами Ради Європи, у разі виявлення таких «серйозних порушень» передбачається нова процедура, завдання якої, – «уникнення санкцій». Щоб виправити порушення, державі надаватиметься рік часу. Покарати за «серйозні порушення» державу-члена Ради Європи можуть лише за погодження Комітету міністрів Ради Європи, її генерального секретаря та Парламентської асамблеї.

У червні 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ після чотирьох років перерви.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

16 січня Верховна Рада ухвалила заяву про повернення постійної делегації України до Парламентської асамблеї Ради Європи.