В МЗС нагадали Раді Європи про кризу довіри після безумовного повернення Росії до ПАРЄ

У Міністерстві закордонних справ України нагадали керівництву Ради Європи про кризу довіри до організації після повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи без виконання нею умов для такого повернення.

Як повідомили в МЗС, міністр Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич вкотре наголосив, що безумовне повернення делегації Росії до ПАРЄ спричинило кризу довіри в рамках організації, підірвало довіру до ПАРЄ в Україні і Європі загалом.

Розмова відбулася після робочого візиту Пейчинович-Бурич до Москви, який відбувся 19–20 жовтня. Генсекретарка Ради Європи детально поінформувала голову МЗС України про результати того візиту, мовиться в повідомленні без подальших подробиць.

Напередодні того візиту, 17 жовтня, в МЗС України застерегли Раду Європи від політики умиротворення Росії. Як заявила тоді з приводу майбутнього візиту речниця МЗС Катерина Зеленко, в міністерстві попереджають генсекретарку Ради Європи, що попередня тактика умиротворення Росії лише посилювала її агресивну політику проти України. Вона звернула увагу, що «Росія не тільки не дослухалася і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свою агресивну політику і злочинні засоби, які призводять до порушень прав людини і злочинів проти людяності не лише на території Росії, а й на територіях країн-членів Ради Європи».

«За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б, щонайменше, створили передумови для повернення Росії на шлях виконання своїх зобов’язань. Йдеться насамперед про ті зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи, а також зобов’язання у рамках конвенційних механізмів», – сказала тоді Зеленко і додала, що в Україні чекають на доповідь Пейчинович-Бурич керівному органові Ради Європи, Комітетові міністрів, за підсумками її візиту до Москви».

Рада Європи, провідне правозахисне міждержавне об’єднання, що охоплює майже всі країни Європи і ще низку з-поза меж континенту, після незаконної окупації Росією українського Криму 2014 року позбавила Росію права голосу і участі в керівних органах Парламентської асамблеї цього об’єднання, хоча Росію не позбавляли права участі в роботі Комітету міністрів Ради Європи. Через це Росія з 2015 року взагалі не брала участі в роботі ПАРЄ і також не платила своїх значних членських внесків. Улітку 2019 року після тривалого опору української делегації ПАРЄ врешті змінила власні правила, значно ускладнила можливість застосування санкцій проти країн, які порушують правила Ради Європи, і повністю поновила права делегації Росії в асамблеї, знявши з Росії всі санкції, хоча Москва не виконала жодної з раніше визначених умов для цього. Відтак делегація Росії повернулася в ПАРЄ, натомість делегація від новообраної того року Верховної Ради України відмовилася від участі в осінній сесії, назвавши рішення ПАРЄ втратою авторитету цієї організації і її моральною капітуляцією перед Росією.