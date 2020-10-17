У МЗС застерегли Раду Європи від умиротворення Росії

У Міністерстві закордонних справ України застерегли Раду Європи від політики умиротворення Росії.

Як заявила речниця МЗС Катерина Зеленко агентству «УНІАН» із приводу майбутнього візиту генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до Москви 19 жовтня, в міністерстві попереджають її, що попередня тактика умиротворення Росії лише посилювала її агресивну політику проти України.

«Щонайменше, починаючи з 2008 року, коли розпочалася агресія країни-члена Ради Європи проти Грузії, стан з правами людини в Росії погіршується в геометричній прогресії. Особливо загрозливих масштабів ця тенденція набула останніми роками – після спроби Росії незаконно анексувати Крим і розв’язати агресію проти України на сході. Спроби Ради Європи «образумить» Москву, тактика «умиротворення» і «залучення», яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів», – наголосила Зеленко.

Вона звернула увагу, що «Росія не тільки не дослухалася і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свою агресивну політику і злочинні засоби, які призводять до порушень прав людини і злочинів проти людяності не лише на території Росії, а й на територіях країн-членів Ради Європи».

«За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б, щонайменше, створили передумови для повернення Росії на шлях виконання своїх зобов’язань. Йдеться насамперед про ті зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи, а також зобов’язання у рамках конвенційних механізмів», – сказала Зеленко.

«Ми чекаємо на доповідь пані генсекретаря керівному органові Ради Європи, Комітетові міністрів, за підсумками її візиту до Москви», – додала речниця МЗС.

Рада Європи, провідне правозахисне міждержавне об’єднання, що охоплює майже всі країни Європи і ще низку з-поза меж континенту, після незаконної окупації Росією українського Криму 2014 року позбавила Росію права голосу і участі в керівних органах Парламентської асамблеї цього об’єднання, хоча Росію не позбавляли права участі в роботі Комітету міністрів Ради Європи. Через це Росія з 2015 року взагалі не брала участі в роботі ПАРЄ і також не платила своїх значних членських внесків. Улітку 2019 року після тривалого опору української делегації ПАРЄ врешті змінила власні правила, значно ускладнила можливість застосування санкцій проти країн, які порушують правила Ради Європи, і повністю поновила права делегації Росії в асамблеї, знявши з Росії всі санкції, хоча Москва не виконала жодної з раніше визначених умов для цього, делегація Росії повернулася в ПАРЄ, натомість делегація від новообраної того року Верховної Ради України відмовилася від участі в осінній сесії, назвавши рішення ПАРЄ втратою авторитету цієї організації і її моральною капітуляцією перед Росією.