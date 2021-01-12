СБУ закрила провадження про держзраду щодо Кучми та Єрмака – депутат

Служба безпеки України закрила провадження про державну зраду стосовно другого президента України Леоніда Кучми та голови Офісу президента Андрія Єрмака, заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович у фейсбуці.

«Прочитайте постанову слідчого СБУ про закриття кримінального провадження з приводу мінської зради Кучми і Єрмака. Нагадаю, що спецслужба спочатку взагалі відмовилася почати кримінальне провадження за моїм зверненням, відверто порушуючи закон. І лише через суд мені вдалося змусити СБУ почати розслідування. Втім, результат виявився прогнозованим. Не для того [президент Володимир] Зеленський ставив на чолі СБУ свого друга з дитинства [Івана] Баканова, щоб у разі конфлікту інтересів Зеленського і Ко з державними інтересами цей друг захищав державу», – написав В'ятрович.

Він опублікував постанову про закриття кримінального провадження, яка датована 29 грудня 2020 року. СБУ офіційно не коментувала інформацію.

10 квітня 2020 року В’ятрович повідомив, що вимагає від СБУ та ДБР відкрити провадження проти Єрмака та Кучми через надання «державі-агресору або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». Йдеться про домовленість щодо створення в Мінську «консультативної ради» з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

23 квітня народний депутат розповідав, що Шевченківський районний суд Києва за його скаргою зобов’язав Службу безпеку України розслідувати можливу державну зраду з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака та тодішнього представника президента в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.

Через місяць В'ятрович заявив, що СБУ почала кримінальне провадження.