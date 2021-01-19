СБУ викрила схему «працевлаштування» на посади в ОПУ і уряд

Контррозвідники Служби безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на шахрайських діях під час працевлаштування на керівні посади, зокрема у Офіс президента та Кабінет міністрів України, повідомила у вівторок пресслужба СБУ.

«Оперативники встановили, що у Києві діє злочинне угруповання, до складу якого входить колишній помічник одного з народних депутатів України. Він для дискредитації органів влади за грошову винагороду у розмірі 200 тисяч доларів США запропонував «вирішити» питання щодо призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу президента України. 18 січня 2021 року правоохоронці шляхом проведення скоординованих заходів затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 тисяч доларів США», – повідомили в СБУ.

За даними відомства, наразі слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Про особу затриманого не повідомляють.