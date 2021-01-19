Минулого року СБУ запобігла 7 терористичним актам – звіт

Упродовж 2020 року Служба безпеки Україна запобігла семи терористичним атакам. Про це мовиться у звіті СБУ за минулий рік.

Зазначається також, що було затримано 10 осіб, причетних до підготовки нападів та їх вчинення.

«Серед іншого попереджені теракти, які планувалися біля торгового центру «Французький квартал» у Харкові, поблизу госпіталю в Сєвєродонецьку та на залізничній станції Рубіжне, на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», – мовиться у повідомленні.

У СБУ також розповіли, що співробітники відомства брали участь у «спецопераціях зі звільнення заручників у Луцьку та Києві, затримала організаторів серії вибухів у столиці та нейтралізувала вибухові пристрої».

Упродовж 2020 року суди винесли 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.