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18 січня 2021, Київ 22:15
Новини | Суспільство

СБУ заявляє про передачу до суду справу проти затриманого в Рівному російського диверсанта

Як стверджують у СБУ, жителя Одеської області завербував представник ФСБ в травні 2020 року

Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування у справі агента Федеральної служби безпеки Росії, затриманого в Рівному у вересні 2020 року. Про це йдеться в заяві СБУ 18 січня.

«Контррозвідка Служби безпеки України у вересні 2020 року затримала у Рівному агента ФСБ РФ, який намагався вчинити диверсію на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону», – йдеться в повідомленні відомства.

Слідчі передали до суду обвинувальний акт за статтями про державну зраду та замах на диверсію.

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Як стверджують у СБУ, жителя Одеської області завербував представник ФСБ в травні 2020 року, він збирав і «він збирав і передавав інформацію про один з військових об’єктів Збройних Сил України, дислокованих на території регіону».

«Також за завданням і грошову винагороду від куратора фігурант намагався вчинити диверсію на об’єкті Рівнеоблводоканал, під час якої був затриманий контррозвідниками СБУ», – заявляє служба.

За повідомленням, обвинуваченому загрожує від 12 до 15 років ув’язнення.

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