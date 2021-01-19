СБУ: у 2020 році про підозру повідомлено 35 бойовикам «ЛНР»

У 2020 році на Луганщині Служба безпеки України повідомила про підозру 35 бойовикам незаконного збройного угруповання «ЛНР». Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що серед них були ватажки проросійських незаконних збройних формувань, а також учасники «терористичних і диверсійних груп».

«Так, оперативники встановили п’ятьох учасників терористичної групи, причетних до обстрілу українських військових 23 липня 2014 року під Лисичанськом. Тоді загинуло четверо воїнів, ще десять військовослужбовців Національної гвардії України отримали поранення. Задокументовано злочинну діяльність чотирьох бойовиків «3 мотострілецького батальйону 4 ОМСБр НМ ЛНР», які 26 травня 2018 року здійснили артобстріл позицій ООС у районі Бахмутської траси, внаслідок якого загинули двоє співробітників спецпідрозділу «Альфа» СБУ. Також СБУ затримала активних учасників ДРГ, причетних до мінування та підриву мостів у Луганській та Донецькій областях. Наразі про підозру повідомлено п’ятьом бойовикам», – мовиться у повідомленні.

За інформацією СБУ, минулого року набули чинності 10 вироків за участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях. Засуджені отримали від 5 до 10 років позбавлення волі.