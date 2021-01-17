Радіо Свобода Weekly: Обслуговування українською мовою – що важливо знати

Українською, будь ласка. Як сфера обслуговування переходить на державну мову?

Уже другу добу мовою обслуговування споживачів в Україні офіційно є українська. 16 січня набули чинності окремі норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відтак, усі надавачі послуг зобов'язані обслуговувати та надавати інформацію в Україні українською мовою. Що змінилося, як каратимуть порушників та хто складатиме екзамен із мови? Пояснюємо у цьому матеріалі.

Що робити, якщо відмовляють обслуговувати українською? Тримайте інструкцію від мовного омбудсмена. Не забувайте: інформація про товари та послуги може дублюватися іншими мовами, а клієнта можна обслуговувати й не державною, якщо він наполягає і є прийнятна для всіх мова комунікації.

Утім, політики натякають, що крапку у цьому питанні не поставлено. І Верховна Рада може розглянути законопроєкт, який передбачає скасування штрафів за порушення мовного законодавства.

Радіо Свобода тим часом перевірило заклади Києва, Одеси та Ужгорода. Українською обслуговують не всі ↓

Про допомогу ветеранам, війну і спецоперації Росії: інтерв’ю з міністром Лапутіною

Юлія Лапутіна – одна з двох жінок-генералів в Україні, брала активну участь у звільненні Краматорська у 2014-му. Вона контррозвідниця, ще в 1990-х боролася з сепаратистами в Криму, свого часу через незгоду з політикою керівництва написала рапорт про відставку і пішла на Майдан. Але, каже, поки тривав бюрократичний процес її звільнення зі служби, то «Україну звільнили від Януковича», а вона поїхала виконувати завдання на Донбасі. Це вона ініціювала акцію «Краматорськ – це Україна», яку підхопили в інших містах. Міністром у справах ветеранів Юлію Лапутіну призначили лише в грудні, одним з найважливіших своїх завдань вона бачить психологічну реабілітацію учасників бойових дій.

Чим займається церква сусідньої держави на окупованих територіях і як буде вирішуватися питання житла для ветеранів? Чи є сексизм в СБУ і як дослужитися до генеральських погонів? Про це і більше Юлія Лапутіна розповіла Радіо Свобода в своєму першому інтерв’ю на посаді міністра у справах ветеранів України.

Далі коротко про те, що ви могли пропустити:

Президент Зеленський висловив упевненість, що «над Донецьким аеропортом знову замайорить синьо-жовтий прапор України».

В українській делегації в ТКГ заявили, що переданих бойовиками в’язнів зустрінуть уповноважені органи, а не Медведчук.

Уряд США запровадив санкції проти сімох українців. У Зеленського пообіцяли «конкретні кроки» щодо відповідальних за втручання у вибори в США.

Український військовий Андрій Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в слідчому ізоляторі.

Зеленський запросив американського підприємця Ілона Маска до Житомира в Музей космонавтики імені Сергія Корольова.

Війна України та Росії у «Вікіпедії»: хто за цим стоїть

«В Україні» чи «на Україні»? У російської та української «Вікіпедії» відповідь на це запитання різна. В російській пишуть виключно «на». І змінити це не можна. На запитання «Чий Крим?» відповідь теж різниться. В українській або англомовній «Вікіпедії» півострів – «анексований», у той час як у російській – «приєднаний». Втім, більшість українців читають саме російськомовну «Вікіпедію», попри те, що вона подекуди відтворює іншу реальність.

Хто пише «Вікіпедію»? Від чого залежить її наповнення? Та як держави намагаються впливати на її зміст? Читайте і дивіться.

Грузія чи Сакартвело? Україна досі використовує російські назви інших держав

Литва змінила в себе офіційну назву Грузії на Сакартвело. Тбілісі вже понад десять років переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви «Грузія», бо це найменування – російське. Такі спроби активізувалися після російсько-грузинської війни 2008 року. Україні варто наслідувати литовський досвід? Чи це питання другорядне, яке має цікавити не політиків, а любителів топоніміки? Про це читайте у матеріалі.

А тут ми зібрали герби республік колишнього СРСР і нинішніх країн. Після того, як Білорусь дещо оновила свій офіційний герб, ми вирішили поглянути на деякі інші колишні радянські герби та герби вже незалежних країн, що постали на теренах СРСР.

Трамп став першим президентом США, якому оголосили імпічмент двічі

Палата представників Конгресу США оголосила «другий» імпічмент президенту США Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію. У єдиній статті імпічменту Трампа звинувачують у заклику до заколоту. Утім, остаточне рішення про відсторонення президента ухвалює Сенат. Він навряд чи візьметься за розгляд справи до президентської інавгурації Джо Байдена, яка пройде 20 січня.

Отже, ось як це було:

Чим запам’ятався Дональд Трамп на посаді? Розповідаємо про його президентство у цифрах: від кількості надісланих твітів до довжини стіни з Мексикою.

Росії не потрібне власне героїчне минуле у Криму?

Унікальне Братське кладовище – у руїнах. Військовий некрополь, розміром у три футбольних поля, у Севастополі, може перетворитися на купу каміння. Там поховані російські адмірали XIX cт., часів першої оборони Севастополя, і воїни Другої світової війни. Але надгробні плити і пам’ятники сотень могил зруйнувалися настільки, що незрозуміло, хто під ними. Чому Росії потрібна пам'ять про героїв минулого? З’ясовували Крим.Реалії.

За ширмою Донецька: автоподорож навколо окупованого міста

Донбас Реалії вирушили у невелику подорож. Від'їхали трохи далі від найбільшого міста в окупації – Донецька і подивилися – як виглядають різні міста, побували на Савур-Могилі та навіть в зоопарку. А ще й дороги проінспектували. Дивіться ↓

Бабуся та онучка: історія колишньої слідчої, яка втратила дім через війну

Вони малюють разом – додаток до пенсії та «переселенських» Валентина заробляє з мальованої кераміки. Пенсіонерка Валентина Любушкіна разом із онучкою Оленою виїхали з Харцизька Донецької області у 2014-му. У нині окупованому місті жінка мала двокімнатну квартиру, яку купила у 2009-му. За останні шість років Любушкіна з онукою переїжджали чотири рази, нині вони мешкають в орендованій квартирі. Бабуся та онука на 7-му році війни все ще мріють про власне житло та намагаються отримати відшкодування за двокімнатну квартиру. За рішенням суду, майже 60 тисяч євро їм винна Росія, але, звісно, ці гроші існують лише на папері. Їхня історія – тут.

Агатангелу Кримському – 150. У чому секрет геніальності найвидатнішого сходознавця 20-го століття?

Він народився на Волині у російськомовній родині, але став українофілом. Він жартував, що легше знайти мову, якої він не знає, аніж порахувати скількома мовами він володіє. Його бібліотека нараховувала майже 50 тисяч томів, і він перевіз її до Києва, коли вирішив покинути Москву, щоб взяти участь у створенні Української академії наук. Агатангел Кримський – геній і феноменальна особистість, став жертвою сталінських репресій за свої дослідження історії української мови. Де його останки, досі невідомо.

Чи будуть зими сніжними, а весна без заморозків? Які зміни клімату очікують українців?

Останнє десятиліття, згідно з даними служби моніторингу клімату Copernicus, виявилося найтеплішим із зареєстрованих, а усі температурні показники в Європі побив минулий рік. Що очікувати від кліматичний змін українцям? До яких наслідків вони призведуть, і чи буде сніжити впродовж цієї зими?

Красноїльська Маланка: український карнавал до старого Нового року

У Чернівецькій області, в мальовничому селищі Красноїльськ, що неподалік кордону з Румунією, на старий Новий рік вже століттями відбувається одне з найяскравіших карнавальних дійств в Україні – святкування Маланки. Як проходило свято цьогоріч – у репортажі Радіо Свобода.

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