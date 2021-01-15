Красноїльська Маланка: український карнавал до старого Нового року

У Чернівецькій області, в мальовничому селищі Красноїльськ, що неподалік кордону з Румунією, на старий Новий рік вже століттями відбувається одне з найяскравіших карнавальних дійств в Україні – святкування Маланки. Як проходило свято цьогоріч – у репортажі Радіо Свобода.
Селище міського типу Красноїльськ доволі велике, тут проживає понад 10 тисяч жителів. Свого часу його сформувало 5 хуторів, що позначилося на способі святкування Нового року за старим календарем. Так, кожен із п’яти кутів – Верхня та Нижня Путни, Дял, Тражани і Сус – представляє на карнавалі свою Маланку. Участь у дійстві беруть сотні людей.
До святкування місцеві готуються задовго до Маланки. Ретельно готують образи: вбрання, маски та аксесуари. Головним героєм Красноїльської Маланки виступає Ведмідь.
Саме образ Ведмедя вирізняє тут одну Маланку від іншої – у кожному куті вона різна. Так, у Путнях костюми нагадують копиці сіна, а от у Тражанах додають великі квітчані крила, оздоблені ліхтариками. Бувають Ведмеді і у формі серця. На цю роль беруть молодика, який ще не одружився.
Окрім Ведмедя, є Королі і Королеви, Бабусі та Дідусі, Маланка, Євреї, Цигани та Лікарі. Останні цього року розігрували сценку боротьби з коронавірусом.
Маланкарі люблять пожартувати, відтак наряджаються в інших персонажів – митників, прикордонників, поліцейських, СБУшників та інших.
Починається святкування близько 20:00 13 січня. Учасники збираються по кутах у своїх Комендантів і вирушають маланкувати.
Свої роль виконують і діти. Їхні костюми не менш яскраві.
Театралізовані вистави запрошуються на подвір’я домівок. Лунають колядки із побажаннями багатства та процвітання. Це триває цілий день і ніч.
Наступного дня усі 5 Маланок збираються у центрі села й проводять своєрідний парад. Цього року запускали салют.
Маланка у Красноїльську – унікальне дійство. Все це тому, що більшість населення – із румунським корінням. Крім цього, традиції святкування більш європейські, що виділяє ці дні на Буковині серед інших свят України.
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