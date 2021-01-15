Красноїльська Маланка: український карнавал до старого Нового року

У Чернівецькій області, в мальовничому селищі Красноїльськ, що неподалік кордону з Румунією, на старий Новий рік вже століттями відбувається одне з найяскравіших карнавальних дійств в Україні – святкування Маланки. Як проходило свято цьогоріч – у репортажі Радіо Свобода.

Селище міського типу Красноїльськ доволі велике, тут проживає понад 10 тисяч жителів. Свого часу його сформувало 5 хуторів, що позначилося на способі святкування Нового року за старим календарем. Так, кожен із п’яти кутів – Верхня та Нижня Путни, Дял, Тражани і Сус – представляє на карнавалі свою Маланку. Участь у дійстві беруть сотні людей.