Лише «разом із православними братами» – глава УГКЦ про святкування Різдва 25 грудня

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук не заперечує можливості перенесення святкування Різдва з 7 січня, але вважає, що така календарна реформа «на цей момент ще не готова». Про це церковний ієрарх сказав в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода.

«Питання календарної реформи поки що розділяє. Ми мали нагоду ґрунтовно розмірковувати на Синоді наших єпископів в Україні, і поки що бачили, що відсоток людей, які розуміють і готові це зробити, є ще доволі невеликим, немає тієї критичної кількості, яка б дозволила це зробити. А з іншого боку, справді ми хочемо такого типу реформу робити разом із нашими православними братами, щоб наша календарна реформа не призвела до ще однієї лінії якогось поділу між нашими церквами... Тому в найближчій перспективі можливості такої реформи я поки що не бачу, але ми працюємо над тим, щоб наші люди «дозрівали». Ми бачимо, що такі розмови ведуться теж і на рівні вселенського християнства. Мова йде теж про необхідність реформи не лише нерухомих свят, а навіть і Пасхалії, бо не тільки Різдво ми хочемо святкувати з усіма християнами разом, але також і Пасху, бо Пасха є найбільшим християнським святом. Тому екуменічний вимір такої реформи очевидний сьогодні для всіх, і ми хочемо бути частиною цього процесу», – наголосив глава УГКЦ.

Колега блаженнішого Святослава, глава Православної церкви України Епіфаній припустив в інтервʼю Радіо Свобода, що українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців «уже намагаються ділити і за мовою, і за релігією».

Українська православна церква (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) наразі святкують Різдво Христове 7 січня за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.