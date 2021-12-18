Епіфаній спрогнозував, коли більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня

Українці впродовж наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. Такі сподівання висловив глава Православної церкви України Епіфаній в «Суботньому інтерв'ю» Радіо Свобода.

«Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити» — сказав він.

Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців «вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією».

До того ж глава ПЦУ переконаний, що «храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними».

«Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти», - прокоментував Епіфаній.

7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.