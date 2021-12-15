Наближення Різдва і Нового року. Біля Офісу президента буде ковзанка (фотогалерея)

У Києві біля будівлі Офісу президента триває облаштування, з ялинкою, каруселлю, ковзанкою та іншими локаціями. Наразі ще тривають монтажні роботи, офіційне відкриття заплановане на 19 грудня.Різдво в Україні25 грудня за григоріанським календарем, і 7 січня за юліанським. Обидва ці дні є офіційними державними вихідними.