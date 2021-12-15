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Фотогалереї

Наближення Різдва і Нового року. Біля Офісу президента буде ковзанка (фотогалерея)

У Києві біля будівлі Офісу президента триває облаштування різдв'яно-новорічного містечка, з ялинкою, каруселлю, ковзанкою та іншими локаціями. Наразі ще тривають монтажні роботи, офіційне відкриття заплановане на 19 грудня.

Різдво в Україні відзначають 25 грудня за григоріанським календарем, і 7 січня за юліанським. Обидва ці дні є офіційними державними вихідними.
Біля будівлі Офісу президента у Києві триває облаштування різдвяно-новорічного містечка з ковзанкою, ...
1 Біля будівлі Офісу президента у Києві триває облаштування різдвяно-новорічного містечка з ковзанкою, ...
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2 ...ялинкою,
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...каруселлю
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5 ...та іншими локаціями 
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Наразі ще тривають монтажні роботи
7 Наразі ще тривають монтажні роботи
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Офіційне відкриття різдвяно-новорічного містечка заплановане на 19 грудня
10 Офіційне відкриття різдвяно-новорічного містечка заплановане на 19 грудня
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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