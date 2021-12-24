Прикордонники фіксують суттєве зростання пасажиропотоку на кордоні з ЄС

Напередодні різдвяних та святкових днів на кордоні з країнами ЄС зріс пасажиропотік, повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Більшість подорожніх, серед яких і велика кількість заробітчан та студентів, повертаються в Україну на свята до своїх рідних та близьких. Наприклад, якщо за перші 20 днів листопада прикордонники Львівського загону в пунктах пропуску оформили близько 240 тисяч осіб, то за аналогічний період грудня – майже на 90 тисяч осіб більше», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у пунктах пропуску збільшена кількість прикордонних нарядів з перевірки документів та огляду транспортних засобів.

За даними ДПСУ, на ділянці Львівського прикордонного загону найбільш завантаженими є пункти пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», «Краковець», «Шегині» та для повітряного сполучення – «Львів». В решті пунктів пропуску, зазвичай, менше завантаження.

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Правила перетинання державного кордону України (лінії розмежування, адмінмежі з ТОТ України) під час карантину можна переглянути ТУТ.

Найближчі святкові (вихідні) дні в Україні – 25, 26, 27 грудня.