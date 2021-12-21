Прикордонники анонсують збільшення пасажиро-транспортного потоку під час вихідних та святкових днів

У Держприкордонслужбі повідомили, що перед Різдвяно-новорічними святами передбачається збільшення пасажиро-транспортного потоку на державному кордоні.

«Найбільше зростання кількості подорожуючих осіб прогнозується у міжнародних аеропортах та пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС. Прикордонники уже з початку грудня фіксують поступове зростання пасажиропотоку», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для скорочення часу проходження контрольних процедур, у разі можливого збільшення пасажиро-транспортного потоку, посилено працюватимуть додаткові прикордонні наряди з перевірки паспортних документів та огляду транспортних засобів, в тому числі передбачено застосування мобільних комплексів прикордонного контролю з додатковими робочими місцями.

«Щоб уникнути скупчення осіб та транспорту перед пунктами пропуску, просимо подорожніх планувати поїздки завчасно та не відкладати їх на останні передсвяткові дні. Звертаємо увагу на те, що при перетинанні кордону, крім перевірки документів, прикордонники здійснюють заходи контролю, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції», – попередили в ДПСУ.

Правила перетинання державного кордону України (лінії розмежування, адмінмежі з ТОТ України) під час карантину можна переглянути ТУТ.

Найближчі святкові (вихідні) дні в Україні – 25, 26, 27 грудня.