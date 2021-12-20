Зимове море, гастротури та гарячі джерела: Приазов’я – новий напрямок туризму під час пандемії

Напередодні новорічних свят туристи розглядають варіанти відпочинку. Українське Приазов'я може розвиватися не лише влітку як місцина пляжного туризму, але і будь-якої пори року як регіон для культурного туризму, стверджують експерти Асоціації індустрії гостинності. На думку фахівців, туристична сфера Приазов'я, що має виражений сезонний характер, зосереджується лише на пляжному відпочинку протягом двох-трьох літніх місяців, залишаючи поза увагою культурний потенціал регіону. Водночас, за даними Херсонської влади, 2021 року саме в зимовий сезон зросла кількість туристів. Разом з цим свої корективи вносить пандемія COVID-19 – все більшим стає запит на більш усамітнений та нетиповий відпочинок.

Чи є Приазов'я привабливим для туристів узимку? Чи цікавляться інвестори туристичною сферою регіону? Яким чином можна розвивати зимовий туризм у Приазов'ї? Ці питання обговорювали у програмі «Новини Приазов'я» на Радіо Свобода.

За зимовою черешнею на Приазов’я

Голова правління Всеукраїнської спілки гідів Яніна Гаврилова радить відвідувати південь України на вікенд, зокрема й на новорічні свята. Гаврилова є консультанткою проєкту з питань розвитку мережі туристичних інформаційних центрів «Приазов’я». За її словами, у регіоні створюють нові маршрути для туристів та розробляють гастрономічні тури. Так, у Мелітополі планують відкрити Музей черешні, де можна буде цілий рік скуштувати плоди: у сезон – свіжі, а холодну пору – заморожені ягоди та варення.

«Ми створюємо умови для розширення сезону для відвідування Приазов’я. Ця територія потенційно дуже приваблива. Її можна розглядати (для зимового відпочинку – ред.), бо в таких містах, як Маріуполь та Бердянськ, проводять багато зимових фестивалів та свят. Працюють (туристичні – ред.) маршрути, заповідники, музеї. У низький сезон дуже привабливі ціни (в готелях та на базах відпочинку – ред.), але не всі готелі на курортах готові працювати цілий рік. Зараз це є проблемою, над якою працюють місцева влада та експерти», – зазначила Гаврилова.

Херсонщина: топ-5 ідей новорічного відпочинку

Один із засновників проєкту TripMustGoOn Павло Білецький пропонує п’ять ідей зимового відпочинку на Херсонщині. Серед них – відвідування термальних джерел Арабатські терми та гейзеру в селі Облої, поїздка на квадроциклах у пустелю Олешківські піски та прогулянка вздовж зимового моря у Залізному Порту. Про це Білецький розповів виданню «О, Море».

Ми можемо надавати цікаві екскурсії цілий рік, тому їх туристів стає все більше

У лютому 2021 року на той час начальник управління туризму та курортів Херсонської ОДА Микола Шаповал в інтерв’ю виданню «Херсонщина туристична» розповів, що у регіоні більшає відпочивальників у зимовий період.

«У соціальних мережах, на телебаченні ми говоримо, що ми не маємо рамок туристичного сезону, і ми можемо надавати цікаві екскурсії цілий рік, тому їх (туристів – ред.) стає все більше. Я особисто був другого січня на морі, бачив гостей, які гуляли вздовж берега. Деякі готелі працюють, тому туризм розвивається і взимку», – сказав він.

В ефірі програми «Новини Приазов’я» начальниця відділу розвитку пропозицій та маркетингу управління туризму та курортів Херсонської ОДА Наталя Хлинова повідомила, що українці можуть зустріти новорічні та різдвяні свята у деяких готелях на Арабатській стрілці та у Залізному Порту. Вона перерахувала кілька варіантів зимового відпочинку на Херсонщині.

У спекотні дні тут безліч людей, а холодна пора року – це найкращий час для відвідин

«На гостей чекають і сільські садиби зеленого туризму, і виноробні господарства, і кінні клуби, і гарячі джерела. Всі термальні джерела працюють (на зимові свята – ред.). Якщо у спекотні дні тут є безліч людей, то холодна пора року – це найкращий час для їх відвідування. Гостей також очікують Арабатські терми, які відкрилися в серпні 2021 року. Херсонщину вже розглядають не лише як (місцину – ред.) для літнього відпочинку, але й для зимового. Море чудове будь-якої пори року», – додала Хлинова.

В тренді – безлюдні курорти

Як повідомляє суспільно-культурний українознавчий проєкт Ukraїner, 2017 року Бердянськ визнали одним із найкращих курортів України. За даними компанії Google Україна, пошуковий запит «відпочинок у Бердянську» лідирував поміж схожих запитів. Представники проєкту пояснюють це тим, що Бердянськ – один з небагатьох курортів на Азовському морі, куди можна дістатися потягом.

Журналістка з Бердянська Христина Полоус-Левченко повідомила, що місто передовсім залишається літнім місцем відпочинку.

«На жаль, турист – це про літній Бердянськ, а взимку навіть місцеві намагаються поїхати до інших міст – Маріуполя, Запоріжжя, щоб подивитися, як гарно там прикрасили магазини, кафе, вулиці (новорічною ілюмінацією – ред.). Але цього року все трошки зміниться: нам обіцяють ковзанку і дві головні ялинки. Тому дуже сподіваюся, що взимку у нас будуть туристи, аби подивитися на гарний новорічний Бердянськ», – розповіла журналістка .

Цього року все трошки зміниться: нам обіцяють ковзанку і дві головні ялинки. Тому дуже сподіваюся, що взимку у нас будуть туристи

Експертка проєкту USAID із розвитку туризму в Приазов’ї Тетяна Тимошенко зазначає, що у регіоні створюють туристичний кластер. За задумом, місцевий бізнес буде співіснувати з великими інвесторами, яких намагаються залучити. Усі разом конкуруватимуть за туриста з іншими регіонами України, зокрема з Одещиною, Миколаївщиною та Карпатами.

«Цей регіон достатньо придатний для розвитку санаторно-курортної сфери, лікувального, Wellness-, SPA-, а також культурно-пізнавального туризму. Там дуже багата мультикультурна спадщина, яка може сформувати й гастротури, і пізнавальні тури для дитячого та молодіжного туризму, а також для активних мандрівників, яким потрібні краєвиди, цікаві локації та нові враження», – пояснила вона.

Тимошенко зазначила, що відпочинок у Приазов’ї – гарний вибір для тих, хто під час коронавірусу уникає людних курортів.

«Коли ми говоримо про наслідки пандемії, люди вже не так хочуть у скупчення, мати під боком купу народу на пляжах, тому вони шукають такі цікаві види туризму, як birdwatching (спостереження за птахами – ред.) або мистецькі пленери – малювання, фотоподорожі, інстаграм-подорожі», – додала експертка.