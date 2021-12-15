Ймовірність нападу Росії з Азовського моря лякає великих інвесторів – влада Херсонщини

Заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко зазначив, що залученню великих інвестицій в регіон перешкоджає ймовірність збройної ескалації з боку Росії, зокрема зі сторони Азовського моря. Про це Якименко повідомив в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

«До нас часто приїжджають іноземні делегації, з якими ми спілкуємось з приводу інвестицій. Адже основна безпекова складова – це постійне надходження іноземних інвестицій. Так, ситуація з ймовірним нападом Росії зі сторони Азовського моря трохи заважає. Великі інвестори побоюються заходити до Херсонщини. Але ми все одно знаходимо точки перетину. Звичайно не так, як це було до війни, але ми працюємо над цим», – сказав заступник голови Херсонської ОДА.

Нещодавно командування Військово-морських сили Збройних сил України заявило, що Росія на сьогодні перекрила 70% акваторії Азовського моря. Москва попередила про обмеження судноплавства у зв’язку з проведенням навчань і стрільб. Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі, кажуть українські військові.

Води поблизу окупованого Криму Росія вважає своїми внутрішніми водами, що призводить як до інцидентів за участю військового флоту, так і до блокування проходу торгових суден в українські порти.

Крім того, Захід і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.