Росія перекрила близько 70% акваторії Азовського моря – ВМС України

Росія на сьогодні перекрила 70% акваторії Азовського моря, повідомило у фейсбуці командування Військово-морських сили Збройних сил України.

«РФ продовжує провокативні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Наразі росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська. Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією», – йдеться в повідомленні.

У ВМС України наголошують, що такі дії «демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє «озеро».

Російська сторона цю заяву ВМС України не коментувала. Водночас води поблизу окупованого Криму Росія вважає своїми внутрішніми водами, що призводить як до інцидентів за участю військового флоту, так і до блокування проходу торгових суден в українські порти.

Увечері 9 грудня ФСБ Росії заявила, що український корабель «Донбас», прямуючи до Керченської протоки, «не виконує вимог змінити курс» та «створює загрозу безпеці мореплавання».

На сайті Marine Traffic було видно скупчення суден біля входу до Керч-Єнікальського каналу як з боку Азовського моря, так і Чорного моря. Інформація про судно «Донбас» була відсутня.

У штабі операції Об’єднаних сил України (ООС) назвали «фейком» заяву ФСБ Росії про «загрозливий» рух корабля ВМС України до Керченської протоки.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на законності проходу українського корабля «Донбас» в Азовському морі, оскільки воно є акваторією спільного використання України та Росії.