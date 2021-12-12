Байден виступив у зв'язку з торнадо, але відповів і на запитання про «ціну» за Україну

Президент США Байден, відповідаючи в суботу на запитання журналістів, заявив, що 8 грудня попередив Володимира Путіна: Росії доведеться заплатити «страшну ціну» (цитата за «Голосом Америки»), якщо вона нападе на Україну. Президент США уточнив, що йдеться про такі економічні наслідки, які стануть для Росії руйнівними.

Щодо питання про можливість відправлення американських військ на Україну у разі російського вторгнення, то це, за словами Байдена, «ніколи не обговорювалося». Водночас глава Білого дому пояснив, що США та НАТО зможуть, якщо буде потрібно, направити додаткові сили на східні фланги Союзу НАТО – для посилення оборони країн-союзниць.

Основну частину виступу Байдена в суботу було відведено ліквідації наслідків смертоносних торнадо, які днями обрушилися на кілька штатів. Жертвами торнадо у США в штаті Кентуккі можуть бути щонайменше 100 людей.

Російська влада заперечує планування нападу на Україну та звинувачує Київ і Вашингтон у навмисній дестабілізації становища. Росія вимагає гарантій власної безпеки перед військовою інфраструктурою НАТО, що наблизилася до її кордонів.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

За оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України, додала Нуланд.

За її словами, наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про наступ на Україну чи повалення її уряду. «Але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього», – сказала заступниця держсекретаря.

7 грудня відбулися переговори американського лідера Джо Байдена з керівником Росії Володимиром Путіним.

Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він (Путін) ніколи не бачив».