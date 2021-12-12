Жертвами торнадо у США в штаті Кентуккі стали щонайменше 100 людей – місцева влада

В американському штаті Кентуккі, за попередніми оцінками влади, в результаті торнадо загинули щонайменше 100 людей.
Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що нинішня серія торнадо була найбільш руйнівною в історії штату.
«Ці руйнування не схожі ні на що, що я бачив у своєму житті і мені важко висловити це словами», – сказав Бешир на пресконференції.
Він додав: «Дуже ймовірно, що тут, у Кентуккі, загинуло понад 100 людей».
До надання допомоги у пошуку постраждалих та відновленні залучено 189 військовослужбовців Національної гвардії, повідомив губернатор.
Президент США Джо Байден у суботу оголосив про введення у Кентуккі надзвичайного стану.
Жертви торнадо зафіксовані також у штатах Арканзас, Міссурі, Іллінойс.
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