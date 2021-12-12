Жертвами торнадо у США в штаті Кентуккі стали щонайменше 100 людей – місцева влада

В американському штаті Кентуккі, за попередніми оцінками влади, в результаті торнадо загинули щонайменше 100 людей.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир заявив, що нинішня серія торнадо була найбільш руйнівною в історії штату.

«Ці руйнування не схожі ні на що, що я бачив у своєму житті і мені важко висловити це словами», – сказав Бешир на пресконференції.

Він додав: «Дуже ймовірно, що тут, у Кентуккі, загинуло понад 100 людей».

До надання допомоги у пошуку постраждалих та відновленні залучено 189 військовослужбовців Національної гвардії, повідомив губернатор.

Президент США Джо Байден у суботу оголосив про введення у Кентуккі надзвичайного стану.

Жертви торнадо зафіксовані також у штатах Арканзас, Міссурі, Іллінойс.