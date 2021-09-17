У США рятують тисячолітні секвої від пожеж «небаченої інтенсивності»

Пожежі небаченої високої інтенсивності, які поширюються лісами Каліфорнії, уперше за кілька тисяч років можуть знищити найвищі дерева на землі – гігантські секвої, повідомляє Служба національних заповідників Каліфорнії. Що роблять американські пожежники і природозахисники, щоб врятувати ці дерева?

В американській Каліфорнії пожежники обгортають найбільші в світі дерева, секвої, у протипожежні ковдри з алюмінієвої фольги. Таким чином влада прагне захистити парк «Гігантський ліс» від лісових пожеж, які поширюються в регіоні.

В четвер лісова пожежа почала рух у напрямку до «Гігантського лісу». За оцінками пожежників, полум'я може дістатись секвой вже за добу, пише San Francisco Chronicle.

У парку ростуть 5 з 10 найбільших секвой світу.

Зокрема, вогонь загрожує найбільшому за об'ємом у світі дереву «Генерал Шерман». Це дерево, віком більше ніж 2 500 років сягає 80 метрів у висоту.

Минулого року пожежа «Кастл» знищила від 10% до 14% всіх секвой, повідомляє Національна паркова служба США.

В службі зауважують, що руйнування відбулись попри те, що «секвої стояли тисячі років і адаптовані до лісових пожеж малої та змішаної інтенсивності».

«Пожежі малої та змішаної інтенсивності, які випалюють низьку рослинність і розчищають гілки – це добре, – наводить San Francisco Chronicle слова Крістен Шайв, головної науковиці Служби національних заповідників Каліфорнії. – Деякі невеликі райони вогню високої інтенсивності траплялись в історії і це важливо. Але зараз регіони високої інтенсивності вогню поширились в небачених за всю історію масштабах».

Наслідки глобальних змін клімату уже відчутні на всіх континентах і для усіх країн. Виснажлива спека, урагани, повені, пожежі, посухи, зниження врожайності, пересихання річок, забруднене повітря та брак прісної води – це неповний перелік того, з чим зіткнулося людство.

«Ці зміни – лише початок гіршого. Якщо не відбудеться негайного, швидкого і масштабного скорочення викидів парникових газів, ми не зможемо обмежити глобальне потепління 1,5 градусами за Цельсієм. Наслідки будуть катастрофічними», – наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він закликав дотримуватися Паризької кліматичної угоди, яку підписали в 2015 році 196 країн світу.

Однак, останні роки кліматичні зміни на планеті почали прискорюватися, а наслідки цього стають все відчутнішими.