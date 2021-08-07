У Греції за добу зафіксували 426 пожеж – посольство

У Греції за останню добу зафіксували 426 пожеж, повідомляє посольство України в Греції з посиланням на місцеву службу пожежної охорони.

До гасіння пожеж залучені й 100 українських рятувальників, які прибули до Греції 6 серпня ввечері.

Вони, за даними посольства, допомагають гасити лісову пожежу, що спалахнула 3 серпня у Північній Евії.

Крім того, тривають пожежі в районах Стародавньої Олімпії і Ламбеті, Ілія, у Мелпеї, Мессінія, в районі Василіка Парніта, у Східному Мані, Лаконія.

Допомогу грецьким пожежникам також надають 40 пожежників із Кіпру, 80 пожежників із Франції і 16 – з Ізраїлю.

«На завтра, неділю, 8 серпня 2021 року, прогнозується дуже високий ризик пожежі з категорією ризику 4 для таких областей: регіон Центральної Греції (о. Евія, Фіотида, Беотія), регіон Аттика, регіон Крит (Іракліон, Лассіті), Північно-Егейський регіон (острови Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія), Південно-Егейський регіон (острови Родос, Карпатос, Кос, Калімнос)», – додали в посольстві.

Греція, а також інші країни, зокрема, Туреччина вже понад тиждень борються з нищівними пожежами, що супроводжуються спекою в близько 40 градусів за Цельсієм і сильним вітром.

Внаслідок пожеж у Греції загинула щонайменше одна людина, у Туреччині – вісім. Багатьох людей евакуювали, коли вогонь підступав до їхніх жител.

Пожежі також тривають у Північній Македонії. Уряд цієї країни 5 серпня оголосив надзвичайний стан на найближчі 30 днів через лісові пожежі, в тому числі – навколо столиці Скоп’є.