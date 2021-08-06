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МЗС видало рекомендації українцям через пожежі в Греції і Північній Македонії

Грецькі пожежники борються з потужним вогнем поблизу стародавнього поселення Олімпія

Міністерство закордонних справ України у зв’язку з масштабними лісовими пожежами в Греції й Північній Македонії радить українцям, які готуються туди поїхати або вже перебувають на території цих країн:

  • утриматися від відвідування уражених стихією локацій,
  • уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту,
  • неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки,
  • у разі виникнення загрози життю або здоров’ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.
Масштабні пожежі на південному узбережжі Туреччини (фотагалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Масштабні пожежі на південному узбережжі Туреччини (фотагалерея)

Щонайменше три людини загинули, понад 100 були поранені внаслідок десятків лісових пожеж на південному узбережжі Туреччини.

Уряд Північної Македонії 5 серпня оголосив надзвичайний стан на найближчі 30 днів через лісові пожежі по всій країні, в тому числі – навколо столиці Скоп’є.

Пожежі на південному сході Європи виникають у той час, коли в регіоні спостерігається рекордна спека.

Грецькі пожежники борються з потужним вогнем поблизу стародавнього поселення Олімпія. Лісові пожежі на північ від Афін у Греції спалахнули з новою силою 5 серпня, на цей момент рятувальники третій день поспіль боролися з полум’ям по всій країні. Влада попередила про нові пожежі 6 серпня на тлі температури близько 40 градусів за Цельсієм та сильного вітру.

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