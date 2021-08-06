МЗС видало рекомендації українцям через пожежі в Греції і Північній Македонії

Міністерство закордонних справ України у зв’язку з масштабними лісовими пожежами в Греції й Північній Македонії радить українцям, які готуються туди поїхати або вже перебувають на території цих країн:

утриматися від відвідування уражених стихією локацій,

уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту,

неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки,

у разі виникнення загрози життю або здоров’ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.

Уряд Північної Македонії 5 серпня оголосив надзвичайний стан на найближчі 30 днів через лісові пожежі по всій країні, в тому числі – навколо столиці Скоп’є.

Пожежі на південному сході Європи виникають у той час, коли в регіоні спостерігається рекордна спека.

Грецькі пожежники борються з потужним вогнем поблизу стародавнього поселення Олімпія. Лісові пожежі на північ від Афін у Греції спалахнули з новою силою 5 серпня, на цей момент рятувальники третій день поспіль боролися з полум’ям по всій країні. Влада попередила про нові пожежі 6 серпня на тлі температури близько 40 градусів за Цельсієм та сильного вітру.