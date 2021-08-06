Пожежі в кількох країнах світу – єврокомісар закликає до протидії кліматичній кризі

Лісові пожежі, що вирують у кількох країнах світу, призводять до евакуації, в окремих випадках – до людських жертв, а також нищать майно, тоді як чиновники пов’язують стихійне лихо зі змінами клімату.

Комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив, що пожежі та екстремальні погодні умови у всьому світі влітку є явним сигналом про необхідність подолання зміни клімату.

«Ми боремося з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття. Але повені, спека та лісові пожежі цього літа можуть стати нашою новою нормою. Ми повинні запитати себе: чи це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні негайні дії заради природи, поки не пізно», – написав Сінкявічюс у своєму твітері.

Уряд Північної Македонії 5 серпня оголосив надзвичайний стан на найближчі 30 днів через лісові пожежі по всій країні, в тому числі – навколо столиці Скоп’є.

Пожежі на південному сході Європи виникають у той час, коли в регіоні спостерігається рекордна спека.

Тим часом у Каліфорнії, Сполучені Штати, пожежам сприяли суха рослинність, поривчастий вітер та дуже низька вологість.

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Пожежа, що охопила історичне місто Грінвілль, знищила центр міста та більшість його будинків. Місто було засноване в епоху золотої лихоманки в Каліфорнії в середині 19 століття, деяким дерев’яним будівлям було понад 100 років.

Каліфорнійський конгресмен-республіканець Даг Ла Мальфа у своєму емоційному відеозверненні напередодні заявив, що влада «не змогла виконати свою роботу» у протидії кліматичній кризі.

«Забудьте політику, забудьте про ці дурниці. Ми повинні припинити дозволяти цьому відбуватися, ігноруючи очевидне», – сказав ЛаМальфа.

5 серпня пожежні бригади продовжували працювати над гасінням пожеж, що жевріли в місті. Близько 800 його мешканців отримали наказ евакуюватися до того, як пожежа стала масштабною. Постраждалих та загиблих немає.

У Туреччині пожежа, що охопила територію електростанції на вугіллі в провінції Мугла, була ліквідована до 5 серпня. Вона змусила мешканців тікати на човнах та автомобілях напередодні. На той момент стихія вирувала близько 11 годин, повідомляють чиновники та медіа.

Туреччина переживає найсильніші пожежі за останні десятиліття на тлі палючої спеки, низької вологості та постійного вітру. Внаслідок пожеж загинули вісім людей, десятки були госпіталізовані.

У прибережній провінції Мугла, де розташоване туристичне місто Бодрум, 5 серпня продовжували горіти пожежі у п’яти районах, повідомили чиновники. Пожежі також лютували в п’яти районах провінції Анталія – ще одного туристичного напрямку.

Грецькі пожежники борються з потужним вогнем поблизу стародавнього поселення Олімпія. Лісові пожежі на північ від Афін у Греції спалахнули з новою силою 5 серпня, на цей момент рятувальники третій день поспіль боролися з полум’ям по всій країні. Влада попередила про нові пожежі 6 серпня на тлі температури близько 40 градусів за Цельсієм та сильного вітру.

Прем’єр-міністр Кірьякос Міцотакіс заявив, що очікується посилення вітру, і закликав людей виконувати накази про евакуацію та уникати непотрібних подорожей.

«Ми маємо справу з безпрецедентними умовами, оскільки багато днів спеки перетворили всю країну на порохову бочку», – сказав Міцотакіс у спеціальному телевізійному зверненні.

Дванадцять людей були госпіталізовані, у тому числі двоє пожежних-добровольців, яким надавали допомогу від опіків в реанімації, повідомили чиновники з охорони здоров’я.